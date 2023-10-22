14 gündür aç-susuz Gazze’ye bir lokmalık vicdan

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MISIR ile Gazze arasında bulunan ve yardım konvoylarının günlerdir geçiş için beklediği Refah Sınır Kapısı dün açıldı. ABD Başkanı Joe Biden ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bölgeye ziyaretleri de dahil olmak üzere bir haftadan uzun süredir devam eden yoğun diplomasi trafiğinin ardından geçmesine izin verilen 20 TIR’lık ilk yardım konvoyu Gazze’ye geçtikten sonra Refah tekrar tüm geçişlere kapatıldı.

ÇOK SAYIDA TABUT DA GİTTİ

Hamas’ın medya ofisinden yapılan açıklamada, “Yardım konvoyunda ilaç, tıbbi malzeme ve sınırlı miktarda gıda malzemesi (konserve) taşıyan 20 kamyon yer alıyor” denildi ve bölgede insani yardım için güvenli koridor oluşturulması gerektiği kaydedildi. İsrail ordusu sözcülerinden Daniel Hagari ise, “Gazze’deki insani durumun kontrol altında olduğunu, yardımın yalnızca ordunun güney Gazze’ye ulaştırılacağını” söyledi. Konvoydaki yardım malzemeleri arasında gıdanın yanı sıra hastanelere ulaştırılması için çok sayıda tabut da yer alıyor.

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OKYANUSTA BİR DAMLA

Savaştan önce Refah’tan günde 400 kamyonun geçtiğini kaydeden BM Dünya Gıda Programı Başkanı Cindy McCain, “Gazze’deki durum felaket. Çok, çok, çok daha fazla kamyona ve sürekli bir yardım akışına ihtiyacımız var” dedi. BM’ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’ndan (UN-RWA) Juliette Touma ise, “Halihazırda geçiş yapmakta olan kamyonlar okyanusta bir damla olacak. Gazze’de sivillerin ihtiyaç duyduğu şey düzenli bir insani yardım akışının sağlanması” açıklamasında bulundu. BM Acil Yardım Direktörü Martin Griffiths’e göre, bölgeye günde en az 100 kamyon yardım geçmesi gerekiyor. Şu anda Mısır sınırında yaklaşık 3 bin ton yardım taşıyan 175 TIR bekliyor.

İSRAİL YİNE ‘BOŞALTIN’ UYARISI ATTI

- İsrail Hava Kuvvetleri dün yine Gazze Şeridi’nin kuzeyine broşürler atarak tahliye çağrısını yineledi. Broşürlerde, “Acil Uyarı! Gazze sakinlerine... Gazze Vadisi’nin kuzeyinde bulunmanız hayatlarınızı riske atmaktadır. Gazze Şeridi’nin kuzeyinden güneyine tahliye edilmemeyi tercih eden herkes bir terör örgütünün ortağı sayılabilir” yazılıydı.

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İÇME SUYU YOLLAMADILAR

- Yaklaşık 2 haftadır aralıksız İsrail bombardımanına maruz kalan tam kuşatma altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayanlar gıda, ilaç ve temiz suya muhtaç durumda. Elektrik kesintileri nedeniyle jeneratör kullanan bölgedeki hastaneler, yakıtlarının bitmek üzere olduğunu bildirdi. Sözcü Hagari, Gazze’ye hiçbir şekilde yakıt ulaştırılmayacağını söylerken, geçen 20 TIR’lık konvoyda temiz içme suyu da bulunmuyor. İsrail’in içme suyu tedarikini kestiği Gazze’de çeşmeden akan su içilemez durumda.

İSRAİL KARŞI ÇIKIYOR

MISIR’ın Gazze sınırında bulunan Refah kapısı, çatışmaların başından bu yana İsrail ordusu tarafından hedef alındığı için ilk yardımın ulaşması ancak 14’üncü günde mümkün oldu. Sınır bölgesinde yardımı ulaştırmak için bekleyen Mısırlı yetkililer ve gazeteciler, Refah kapısının 1 kilometre kadar yakınlarına her gün defalarca bomba düştüğünü belirtiyor. Gazze’de İsrail ordusu kontrolünde olmayan tek sınır kapısı olan Refah, yalnızca insani yardım için değil, Filistinlilerin ve bölgede mahsur kalan diğer ülke vatandaşlarının tahliyesi için de önem taşıyor. Dünya ülkeleri kapının tahliye ve yardımlar için açılmasını talep etse deİsrail, Hamas militanlarının kaçacağı ve yardım yerine bölgeye silah sokulacağı gerekçesiyle buna karşı çıkıyor.

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RAKAMLARLA DEHŞET

Hürriyet yazarı Sedat Ergin’in dün köşesine taşıdığı Birleşmiş Milletler’in İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından günlük yayınlanan Gazze raporuna göre bölgede durum içler acısı. İşte İsrail saldırısının 14’üncü gününde, o rapordan çarpıcı rakamlar...

4.137 CAN KAYBI

- Son 24 saatte 352 Filistinli hayatını kaybetti. Yüzde 70’i çocuk ve kadın olmak üzere Gazze Şeridi’nde toplam ölü sayısı 4 bin 137’ye yükseldi.

1.661 ÇOCUK ÖLDÜ

- Hayatını kaybeden Filistinlilerden 1661’i çocuk, 908’i kadın.

193 OKUL HEDEF OLDU

- 29’u BM’ye ait olan 193 eğitim kurumu zarar gördü. İsabet alan bu okullardan 2’si yerinden olmuş insanlar için barınak olarak kullanılıyordu.

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7 KİLİSE, 11 CAMİ VURULDU

- İsrail’in hava saldırılarında hasar gören yapılar arasında bir üniversite binası, 7 kilise ve en az 11 caminin de bulunduğu belirtiliyor.

1000 CESET ENKAZ ALTINDA

- En az bin cesedin molozların altında olduğu tahmin ediliyor. Yaralı Filistinlilerin sayısı 13 bin 162.

1.4 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

- 14 günde 1.4 milyon insan yerinden oldu. Yerinden olan kişilerden 544 bini 147 adet BM acil durum barınaklarında kalıyor.

19 HASTANE ZARAR GÖRDÜ

- Dünya Sağlık Örgütü, sağlık merkezlerine yönelik 62 saldırı kaydetti. Bunların 19’u hastane ve 23’ü ambulanslara yönelikti. 4’ü Gazze’nin kuzeyinde toplamda 7 hastane artık kullanılamaz durumda. Gazze’deki birincil sağlık hizmetlerinin yüzde 60’ı zarar gördü.

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KENT KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

- Yakıt tedarikinin olmaması Gazze’deki tek elektrik santralının faaliyetini durdurmasına yol açtı.

6 SU KUYUSU ZARAR GÖRDÜ

- İsrail saldırılarında 6 su kuyusu, 3 su pompa istasyonu, bir su deposu ve deniz suyu tuzu arıtma tesisleri de hasar gördü.

12.875 EV YIKILDI

- Gazze’de 12 bin 875 ev ve 9 bin 55 barınak kullanılamaz durumda. 121 bin ev ise az ya da orta ölçekli hasar gördü. Yıkılan ya da zarar gören evler, Gazze’deki toplam evlerin yüzde 30’unu oluşturuyor.