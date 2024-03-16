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136 yıl sonra açıklandı! İşte Karındeşen Jack'in polis dosyası

Güncelleme Tarihi:

#Karındeşen Jack#Polis Dosyası#İngiltere
136 yıl sonra açıklandı İşte Karındeşen Jackin polis dosyası
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 12:28

İngiltere'de ‘Karındeşen Jack’ olarak bilinen seri katilin polis dosyası, 136 yıl sonra kamuya açıklandı.

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İngiltere’de 1888’de 6 kadını öldüren seri katil Karındeşen Jack’in polis dosyası, dönemin dedektiflerinden Joseph Henry Helson’ın torunu tarafından kamuya açıklandı. Dosyada, Karındeşen olduğundan şüphelenilen kişilerin fotoğrafları, kartpostal kopyaları, Jack’in dedektiflere yazdığı övgü mektubunun bir kopyası ve bir kurbanın cesedinin fotoğrafları yer alıyor.

136 yıl sonra açıklandı İşte Karındeşen Jackin polis dosyası


Helson ailesinde nesilden nesile aktarılan dosya, dedektif Helson’un torunu tarafından İngiltere merkezli müzayede evi Whitton & Laing’de 22 Mart’ta açık artırmaya sunulacak.

KARINDEŞEN JACK KİMDİR?

Karındeşen Jack, 1888 yılında Londra’daki Whitechapel kenti ve çevresindeki çoğunlukla fakir bölgelerde cinayet işleyen ve kimliği tespit edilememiş bir seri katil olarak bilinmektedir. Karındeşen Jack ismi o dönem katil olduğunu iddia eden bir kişi tarafından yollanıp medya tarafından yayımlanmış bir mektuptan ortaya çıkmıştır. Katil, Londra’nın Doğu yakasında yaşayan 6 kadının karınlarını parçalayarak öldürmüştür. Olay zaman içinde bir çok filme ve diziye konu olmuştur.

136 yıl sonra açıklandı İşte Karındeşen Jackin polis dosyası


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#Karındeşen Jack#Polis Dosyası#İngiltere

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