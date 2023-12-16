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1200 ton balık kıyıya vurdu

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#Japonya#Ton Balığı#Kıyı
1200 ton balık kıyıya vurdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 07:00

Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido adasında, 1200 ton balık kıyıya vurdu. Yetkililer, son günlerde yüzlerce ton sardalya ve uskumrunun kıyıya vurmasının nedenini tespit edemediklerini söylediler.

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Uzmanlara göre balıklar, deniz suyu sıcaklığının düşmesi sonrası, yunuslar ve orkinoslar gibi yırtıcı hayvanlardan kaçarken kıyıya vurdu. Yerel bir balıkçılık yetkilisi olan Mikine Fujiwara, “Şu anda nedeni bilinmiyor. Sebebini ortaya çıkarmak için bölgedeki deniz suyundan örnek alıp incelemeyi planlıyoruz” dedi. Japon yetkililer, Fukuşima nükleer santralınden boşaltılan arıtılmış suyla ilgili olduğu iddialarını reddetti. Fukuşima’nın atık suyunun okyanusa boşaltılmasından 3 ay sonra gerçekleşen toplu balık ölümünün santraldan bırakılan su yüzünden olduğu öne sürülmüştü.

 

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#Japonya#Ton Balığı#Kıyı

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