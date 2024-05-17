12 saniyede 25 milyon dolar

Haberin Devamı

ABD’de 24 yaşındaki Anton Peraire-Bueno ve ağabeyi 28 yaşındaki James Peraire-Bueno elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı. Adalet Bakanlığı, Nisan 2023’te yapılan soygunun “türünün ilk örneği” olduğunu belirtti. Savcı vekili Lisa Monaco, “Peraire-Bueno kardeşler çok ileri derece, sofistike bir teknoloji kullanarak aylarca üzerine çalıştıkları planı saniyeler içinde uygulayarak 25 milyon dolar değerinde Ethereum çaldı” dedi.

MIT’DEN MEZUNLAR

Kardeşlerin ABD’nin en prestijli üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) eğitim görmüş oldukları ve üniversite eğitiminde edindikleri bilgileri de kullanarak Ethereum’un para transferleri işlemlerini doğrulama sürecini atladıkları belirtiliyor. Yerel basın, kardeşlerin MIT’de matematik ve bilgisayar mühendisliği okuduğunu yazdı. Savcılar bu kadar ‘değişik’ bir dolandırıcılık biçiminin ilk kez bir suç davasının konusu olduğuna dikkat çekiyor. Başsavcı Damian Williams’a göre kardeşlerin hırsızlığı, blok zincir sisteminin sağlamlığı hakkında soru işaretleri doğurdu.