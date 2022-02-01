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12 saatlik uçuşta büyük sürpriz!

#Uçak#Doğum#United Flight
12 saatlik uçuşta büyük sürpriz

Pazar günü United Flight'a ait bir uçak yaklaşık 12 saatlik uçuşları sırasında sürpriz bir doğuma sahne oldu. Uçak içindeki doktorların yardımı ile doğum yapan genç kadın bebeğini Atlantik Okyanusu'nun ortasında kucağına aldı. 

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Gana'dan kalkıp Washington'a uçan United Flight'ın 997 numaralı uçuşu Atlantik Okyanusu'nun tam ortasındayken sürpriz bir olaya sahne oldu.

Şubat ayı sonlarında doğum yapması beklenen hamile bir kadının uçuş sırasında doğum sancıları başladı.Uçuş ekibi olaya anında müdahale etti ve ABD'de doktorluk yapan Ganalı bir doktor devreye girdi.

Uçağın iş sınıfı öğreten kadın şarkı söylemesiyle bir erkek aşın aşındırmak için. Beklenmedik doğum gerçekleşmek ve anne çocuğunu kucağına aldı.

pic.twitter.com/yu6bNmoB7h

Zhikay Ikejunior (@zhikayikejunior) 31 Ocak 2022 <

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UÇAĞIN FAZLADAN BİR MÜŞTERİYLE İNDİĞİNİ GÖRMEK BİZİ HEYECANLANDIRDI

United Airlines'ın sözcüsü Insider'a verdiği demeçte, "Uçağın fazladan, güzel bir müşteriyle indiğini görmek bizi özellikle heyecanlandırdı. Mürettebatımız harikaydı. Hızlı davrandılar, uçaktaki tıp uzmanlarına yardım ettiler ve herkesin uçuş boyunca güvende kalmasını sağladılar" dedi.

HAVALİMANINDA KARŞILANDI

Anne uçak indiğinde bir balon ve üzerinde "United ekibi adına, oğlunuz için tebrikler!" yazan bir tebrik kartıyla karşılandı. Sağlık görevlileri uçak iner inmez anne ve çocuğu yerel bir hastaneye kaldırdı. Hem anne hem de çocuğun iyi durumda olduğu öğrenildi.

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#Uçak#Doğum#United Flight

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