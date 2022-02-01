12 saatlik uçuşta büyük sürpriz!

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Gana'dan kalkıp Washington'a uçan United Flight'ın 997 numaralı uçuşu Atlantik Okyanusu'nun tam ortasındayken sürpriz bir olaya sahne oldu.

Şubat ayı sonlarında doğum yapması beklenen hamile bir kadının uçuş sırasında doğum sancıları başladı.Uçuş ekibi olaya anında müdahale etti ve ABD'de doktorluk yapan Ganalı bir doktor devreye girdi.

Uçağın iş sınıfı öğreten kadın şarkı söylemesiyle bir erkek aşın aşındırmak için. Beklenmedik doğum gerçekleşmek ve anne çocuğunu kucağına aldı.



Bir kadın United Airlines'ın Gana'dan ABD'ye uçuşunda doğum yapıyor.



Birleşik Devletler'de çalışan Ganalı bir doktor Amerika, Gana'dan ABD'ye giderken uçakta bebeğini dünyaya getirdiği günün kahramanıydı. pic.twitter.com/yu6bNmoB7h — Zhikay Ikejunior (@zhikayikejunior) 31 Ocak 2022 <

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UÇAĞIN FAZLADAN BİR MÜŞTERİYLE İNDİĞİNİ GÖRMEK BİZİ HEYECANLANDIRDI

United Airlines'ın sözcüsü Insider'a verdiği demeçte, "Uçağın fazladan, güzel bir müşteriyle indiğini görmek bizi özellikle heyecanlandırdı. Mürettebatımız harikaydı. Hızlı davrandılar, uçaktaki tıp uzmanlarına yardım ettiler ve herkesin uçuş boyunca güvende kalmasını sağladılar" dedi.

HAVALİMANINDA KARŞILANDI

Anne uçak indiğinde bir balon ve üzerinde "United ekibi adına, oğlunuz için tebrikler!" yazan bir tebrik kartıyla karşılandı. Sağlık görevlileri uçak iner inmez anne ve çocuğu yerel bir hastaneye kaldırdı. Hem anne hem de çocuğun iyi durumda olduğu öğrenildi.