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Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 12:32,Son Güncelleme:/

11 katlı binaya tırmandı, gözaltına alındı!

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11 katlı binaya tırmandı, gözaltına alındı!

İspanya'da koruyucu ekipman kullanmadan 11 katlı yüksek binaya tırmanırken kendini kayda alan 19 yaşındaki İngiliz turist gözaltına alındı.

Olay, ülkenin Alicante bölgesinde yer alan Benidorm şehrinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Sosyal medya hesabında kendisini 'İngiltere’den profesyonel salak' olarak tanımlayan 19 yaşındaki İngiliz turist 11 katlı yüksek bir binaya koruyucu ekipman kullanmadan tırmandı. GoPro ile tırmandığı sırada kendini kayda alan genç, görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

11 katlı binaya tırmandı, gözaltına alındı

İngiliz genç bindirildiği polis aracında da kendini telefonuyla kayda almaya devam ederek, "GoPro'mu aldılar. Umarım görüntüleri silmezler çünkü bu aslında oldukça komik" sözlerini kullandı ve bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

11 katlı binaya tırmandı, gözaltına alındı

Yetkililer olaya ilişkin yaptığı açıklamada gencin para cezası aldığını ve daha sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

 

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