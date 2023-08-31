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11 aylık bebek dünyayı dolaştı

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#Yeni Zelanda#Becs Lewis#Will Montgomery
11 aylık bebek dünyayı dolaştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 07:00

11 aylık Atlas bebek, şimdiden 23 ülke gezerek rekor kırdı.

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Ekim 2022’de henüz altı haftalıkken, Yeni Zelanda’dan anne ve babası Becs Lewis ve Will Montgomery ile birlikte Avrupa macerasına atılan Atlas bebek, bir karavanla Avrupa’yı dolaşıyor. Ağustos sonunda bir yaşına basacak olan Atlas bebek, İsviçre’de emeklemeyi öğrendi, Norveç’te ilk dişini çıkardı ve Fransa’da katı gıdalar yemeye başladı. İsveç’ten yeni ayrılan ailenin son durağı Yunanistan olacak. Çift seyahatlerini tamamladıklarında Atlas bebek, birinci yaş gününden önce dünyanın 25 ülkesini ziyaret etmiş olacak.

 

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#Yeni Zelanda#Becs Lewis#Will Montgomery

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