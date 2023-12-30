‘100’ler kulübünün tek kadın üyesi

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Ailesiyle birlikte L’oreal’in hisselerinin yüzde 35’ine sahip olan 70 yaşındaki Meyers’ın, servetinin artışında şirket hisselerinde yıl içinde yaşanan yüzde 35’lik yükseliş etkili oldu. Barındırdığı birçok alt markayla dünyanın en büyük kozmetik şirketi olan L’oreal 2002 yılında 42 milyar dolarlık bir satış rakamına ulaşmıştı. Dünyanın en zenginleri listesin zirvesinde ise 232 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk bulunuyor. 179 milyar dolarlık servetiyle Bernard Arnault ikinci, 178 milyar dolarla Jeff Bezos üçüncü sırada yer alıyor.