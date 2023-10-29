1 milyon çocuğun dehşet gecesi

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İsrail ordusu, önceki gece dünya ile iletişimini kestiği Gazze’yi yoğun bombardımana tuttu. Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail güçleri Gazze’nin kuzeyini topçu ateşiyle vurdu. İsrail’e ait savaş uçakları, Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze’nin doğusundaki bölgelerde konutları havadan hedef aldı.

AMBULANSLAR ULAŞAMIYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), iletişimin kesilmesinin kitlesel zulümlere kılıf hazırlama riski taşıdığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus “Karartma, ambulansların yaralılara ulaşmasını da imkânsız hale getiriyor” dedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russel de Gazze’deki meslektaşlarıyla irtibatlarını kaybettiklerini belirterek “Gazze’deki bir milyon çocuğun tarifsiz bir dehşet gecesi daha yaşayacak olmaları konusunda son derece endişeliyim” ifadesini kullandı. İsrail dün yine Gazze’nin kuzeyinin boşaltılması çağrısını yaptı.

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İSRAİL: SAVAŞTA YENİ BİR AŞAMAYA GEÇTİK

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün yaptığı açıklamada, “Bu savaşın aşamaları var ve yeni bir aşamaya geçtik” şeklinde konuştu. İsrail birliklerinin Gazze’de kara operasyonlarına devam ettiklerini belirten Halevi, “Savaşın amacı karadan girişi gerektirir” dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların devam edeceğini belirterek “Operasyon uzun ve zorlu olacak. Biz buna hazırız” dedi. Netanyahu, “Hedefimiz, Hamas’ın askeri ve idari birliklerini yok etmek ve rehineleri evlerine geri getirmektir” ifadesini kullandı.

SAVAŞ GÜNLÜĞÜ





CAN KAYBI: 7700’Ü AŞTI

Hamas’ın kontrolündeki Gazze’de sağlık bakanlığı, dün itibariyle 7 Ekim’den bu yana İsrail’in süren saldırılarında can kaybının3.195’ i çocuk olmak üzere 7.703 olduğunu açıkladı.

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İSRAİL’E ESİR TAKASI ÖNERİSİ

Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze’deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının şartının, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli mahkûmların serbest bırakılması olduğunu söyledi. Ubeyde, “Düşman bu sorunu çözmek isterse biz hazırız” dedi.

NEW YORK’TA YAHUDİ EYLEMCİLER TUTUKLANDI

ABD’nin New York kentinde Grant Central tren istasyonunda İsrail’in Gazze saldırılarının durması için eylem yapan Yahudi aktivistlere polis müdahale etti. En az 200 kişi tutuklandı. Üzerlerinde “Benim adıma olmaz”, “Ateşkes şimdi” yazan siyah tişörtler giymiş gençler plastik kelepçelerle götürüldü.

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BM’DEN ‘ACİL ATEŞKES’ ÇAĞRISI

BM Genel Kurulu, ağır İsrail bombardımanının sürdüğü Gazze’de “acil insani ateşkes” çağrısında bulundu. İsrail ve ABD tarafından Hamas’tan söz etmediği için eleştirilen bağlayıcı olmayan karar tasarısı, BM üyelerinden 120 lehte, 14 aleyhte ve 45 çekimser oy aldı. İsrail’in BM Büyükelçisi Gilad Erdan BM’nin artık “bir gram bile meşruiyeti” kalmadığını söyledi.

İSRAİL İLETİŞİMİ KESTİ HAVADAN KARADAN SALDIRIYOR





MUSK’TAN GAZZE’YE İNTERNET KARARI

İSRAİL’in Gazze Şeridi’ne interneti kesmesinin ardından Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, Ortadoğu’da birçok bölgeye internet sağlayan Starlink uydularının Gazze’de uluslararası tanınmışlığı olan yardım kuruluşları için aktif hale getirileceğini açıkladı. Starlink, Rusya’ya karşı Ukrayna’da da devreye girmişti.

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ABD’Yİ TİYE ALDI: İRAN SAVAŞ İSTİYOR

Elon Musk, X platformunda ‘İran savaş istiyor’ diye paylaşım yaparak “Bakın ülkelerini (İran) ne kadar da bizim (ABD) üslere yaklaştırmışlar ” diyerek ABD ile dalga geçti.