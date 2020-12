Cömert ve cimri burçlar

Koç - Para

21 Mart - 19 Nisan



Koç kendi ve hayatı üstüne kumar oynayacak kadar riski sever.Girişimci bir ruhu olduğu için yeni yatırımlar yapmak, riskli yollardan para kazanmak, ruhsal olarak tatmin olmasına ve özgüvenini geliştirmesine yardım eder.Ufak da olsa, kendi işinin başında olmak, patron konumunda bulunmak, özgürlüğünü korumasına ve hareket etmek ihtiyacını tatmin edebilmesine izin verdiği için, iş yaşamında motivasyon unsurudur.Birikim yapmak bir Koç için oldukça zordur.Sürekli yenilik arayışında olması, yeni fikirlere açıklığı, harcamaların çeşitlenmesine ve büyümesine neden olur.



Koç'un erken yaşlardan itibaren, geleceğini kontrol ve güvenlik altına alabileceği bir yatırım planını uygulamaya sokması temel gereksinimidir.Koç'un enerji fazlası, girişimlerinde, başlangıçlarında kimi zaman negatif etkiler de yaratır.Süregelen arayış, daha iyisine duyulan özlem, projelerin yarım kalmasına, bitirmeden ve bir yenisinin başlamasına neden olur.Bu da finansal anlamda kayıpların yaşanmasında önemli bir etkendir.Koç dürtüsel davranmadığı zaman, boş yere para harcamaz.Ancak kimi zaman gözünün karalığı finansal konularda da kendini gösterir.Mesela kırmızı bir spor araba, dayanılmaz bir para harcama nedeni olabilir.Finansal zorlamalar ne derecede olursa olsun, Koç eğer kendi patronu olmak konusunda kararlıysa bu planını muhakkak uygulamaya sokmak için elinden geleni yapacaktır.Materyalistik bir yapısı olmayan Koç, amaçlarına ulaşmak doğrultusunda gereken ödünleri vermekte ve fedakarlıkları yapmakta kararlı davranmaya eğilimlidir.Başarı her zaman ilk denemede yakalanmasa da Koç, motivasyonunu yenileyerek, tekrardan yola koyulmakta gecikmez.Ancak ben-merkezcil bir yapısı olduğu için, zaman zaman hedefe kilitlenmeleri, diğer sorumluluklarını, mali yükümlülüklerini gözardı edebilmesine, dolayısıyla birlikte yaşadığı insanları da zor durumlarda bırakmasına neden olabilir.Gözükaralığı, ailenin ve sorumluluğunda olan diğer insanların güvenliğini de tehlikeye atmasına neden olabilir.Rekabete yatkın doğası, başarı yolundaki engelleri kolaylıkla savuşturmasına ve enerjisini baştan sona koruyabilmesine yardımcıdır.



Boğa - Para

20 Nisan - 20 Mayıs



Zodyak'ta banker arketipiyle tanınan Boğa, finansal konularda oldukça tedbirli, sabırlı ve planlıdır.Tüm burçların içinde bireyin yaşamına devam etmek için, gerekli kaynakları saptaması ve sağlamasındaki başarısıyla tanınır.Bir Toprak burcu olarak, üretime yatkın olduğu için, para kazanmak ve yaşamını devam ettirme özelliği gelişkindir.



Birikimi olmayan Boğa kendini güvensiz hissedeceği için, önce ruhsal, sonra da fiziksel olarak sağlık problemleri yaşayabilir.Borç almaktan hoşlanmayan Boğa, kendisinden borç istenmesinden de rahatsız olur.Kimseye muhtaç olmadan ayakta durabilmek için, farklı kaynakları yaratır ve kullanıma sokar.Boğa ne kadar çok para kazanırsa kazansın kendi maddi kaynaklarıyla özdeşleştirir ama gösteriş yapmayı sevmez.Boğa yatırım yapmadan önce muhakkak araştırır, kendisi için önce güvenli sonra da karlı olacak en uygun sistemi bulur.Finansal anlamda gelecek kaygısını hayatında hiç bir zaman hissetmek istemez.



Yatırımları sadece paraya yönelik değildir. Sanatı ve güzellikleri sembolize eden Venüs'ün etkisi altında, antikalar, değerli sanat eserleri de yatırım araçları arasındadır.Emlak ve arazi de Boğa'nın uygun gördüğü, yatırım yapmaktan çekinmediği araçlardandır.Borsa, bünyesinde risk taşıdığı için, Boğa'nın uzak durmak istediği bir alandır.Boğa kendini, sorumluluğunda olan insanları ve geleceğini güvence altına aldıktan sonra para harcamaya başlayabilir.Güzelliklere düşkün olduğu için, iyi kıyafetler, emniyetli bir araba, lüks ve güzel döşenmiş bir ev Boğa için en önemli harcama unsurlarıdır.Yiyeceğe ve lükse olan tutkusu, pahalı restaurantlarda iyi yemekler için bütçe ayırmasına da nedendir.Konforuna ve güzelliğine düşkün olan Boğa, güzellik ve bakım merkezlerinde de para harcamaktan çekinmez.Genellikle elisıkı olarak tanınmasına rağmen, aslında sevdikleri için para harcamak Boğa'nın tatmin araçlarından birisidir.Ayrıca kendi kaynaklarını yüzde yüz paylaşmaktan hoşlanmasa bile, etrafındaki insanların maddi kaynak yaratmalarında düşünsel ve fiziksel boyutta yardım etmekten kaçınmaz.



İkizler - Para

21 Mayıs - 21 Haziran



İkizler, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi para konusunda da uzun uzun düşünmekten plan yapmaktan hoşlanmaz.Ancak adaptasyon yeteneği ve toleransı çok yüksek olduğu için, değişen finansal durumlara da kolayca uyum sağlama yeteneği avantajıdır.Yani finansal yapabilirliklerindeki değişimler, İkizler'in çok ciddi etkilenmesine neden olmaz.Aslında rakamlarla arası iyi olan İkizler isterse bütçesini son derece iyi kontrol edebilir.Paranın hayatında hangi anlama sahip olduğunu düşünüp, saptadıktan sonra parayla olan ilişkisini düzenlemek İkizler için daha iyi sonuçlar yaratacaktır.



Sürekli değişen düşünceleri gibi, İkizler'in parayla ilişkileri de zamanla değişir.Kimi zaman bir güç aracı olarak gördüğü para, kimi zaman hayatında bir emniyet aracı halini de alabilir.Değişken ihtiyaçlarını tatmin edebilmek için, ani haracamalara gözü kapalı girebilen İkizler'in bütçesinde dalgalanmalar yoğundur.Ancak özellikle tutumlu zamanlardan sonraki harcamaları, aşırı uçlarda gezinmesindeki en büyük etkendir.Hayati öneme sahip, gerçekten önemine inandığı bir hedef saptamak, İkizler'in yatırım ve birikim yapabilmesinde önemli ve faydalı rol oynayacaktır.İkizler'i para biriktirmeye, yatırım yapmaya motive eden diğer bir unsur da yeniliklere olan merakıdır.



Yaşamında süregelen bir değişim ihtiyacı hisseden İkizler, bu değişimleri gerçekleştirebilmek için para gereksinimin farkına vardığında, birikim yapmaya ve daha çok para kazanmak için çabalamaya başlar.Ticarete doğuştan yeteneği olan İkizler, özellikle bu alanda iyi paralar kazanabilir.Yeni trendleri çok iyi takip edebildiği için, İkizler ileriye dönük ticari planlamaları ve bu doğrultudaki ticari stratejileri ile başarılı olurlar.Ticari zekasını kullanarak yaptığı alım-satımlardan hayatını devam ettirebilecek, hatta birikim yapabilecek kazançlar elde etmek İkizler için oldukça basit bir yoldur. Deneysel bir yanı da olan İkizler, farklı yatırım araçlarını kullanmaktan çekinmez.Yeniliklere ve çeşitliliğe olan merakı nedeniyle, finansal alanda da her türlü değişimi takip etme ve uygulayabilme yeteneğindedir.



Yengeç - Para

22 Haziran - 22 Temmuz



Su elementi bir burç olan Yengeç'in sezgileri ve içgüdüleri çok yoğun olduğu için, ekonomik trendlerdeki değişimleri önceden hissetme potansiyeline sahiptir.Genellikle desteğe ihtiyacı varmış gibi algılanmasına rağmen, güvenliğine çok düşkün olan Yengeç, finansal konularda da oldukça dikkatlidir.Hayatının mali alanındaki planlama ve uygulamalarda her zaman başarılı olur.



Bireysel amaçlarla değil, ailesinin günlük geçimini ve geleceğini garanti altına almaya çalıştığı için aslında kendini ağır sorumluluklar altında hisseder.Yengeç'in en tipik yatırım aracı emlaktır.Araziye ve binalara kendi duyduğu ihtiyaç yüzünden çok önem verir.Öncelikle kendi oturacağı, güvenliği, konforu tam, tüm ailenin rahatlıkla sığabileceği bir ev edindikten sonra, gelir elde etmek ve sağlam yatırımlar yapmak amacıyla emlak almaya devam eder.Ayrıca koleksiyonculuğu nedeniyle, topladığı antikalar, sanat eserleri de yatırım aracı olarak kullandığı diğer alanlardır.Genel olarak toplayıcı, biriktirici bir yapısı olduğu için, bir kenara para koymak Yengeç için çok zor değildir.Yiyecek, Yengeç'in hayatında çok önemli olmasına rağmen, giyim masraflarını minimumda tutmayı tercih eder.



Kendine para harcamayı sevmeyen Yengeç, özellikle ailesi için son derece eli açık davranır.Sadakati seven Yengeç'in finansal konudaki en büyük dezavantajı, eski alışkanlıklarından vazgeçememesidir.Gerçekten verimli olmayan, belki de risk taşıyan bankasından ve yatırım yöntemlerinden Yengeç'in vazgeçmesi epey vakit alır.Empati mekanizması çok gelişkin olan Yengeç, muhtaç olanlara yardım ederek, kendini manevi anlamda güven altında hisseder ve tatmin olur.Besleme dürtüsünün yoğunluğu, hiç tanımadığı insanlara yemek vererek yardımcı olmasının temel nedenidir.Boğa gibi Yengeç de ne borç almayı ne de borç vermeyi sever.En zor şartlarda bile aldığı borcu muhakak geri veren Yengeç, kuvvetli hafızasıyla verdiklerini de asla unutmaz.Zor zamanlar geçirdiğinde harcamalarını minimize ederken hemen hiç şikayet etmez ve zorlanmaz.



Aslan - Para

23 Temmuz - 22 Ağustos



Bonkör, lüksü seven, gösterişten hoşlanan Aslan için para biriktirmek neredeyse imkansız gibidir.Ancak gücü çok seven Aslan, parayı da bir güç aracı olarak algıladığı için, mümkün olduğunca standardını korumaya gayret eder.Tüm ihtiyacı olanlara ayrım yapmadan yardım etmesine rağmen, kendi muhtaç durumda olmaktan nefret eder.Bu durumdaki Aslan'ın en yakınlarından bile yardım istemesi neredeyse hayatını kaybetmekle eşdeğerdir.Onurunu ve gücünü her şeyin önünde tutan Aslan, risk almayı da sever ve doğal görür.Dolayısıyla kumar ya da talih oyunları finansal pozisyonunu sarsan en büyük dezavantajları olarak sıralanabilir.Çocuklarına karşı çok dayanıksız olan Aslan, maddi olarak da elinde ne varsa kullanarak, onların istediğini yapmaya çalışır.Kendisiyle birlikte olan insanların, her zaman ve şartta en iyiye layık olduğunu düşündüğü için, bu şekilde hareket eder.Bu maddi olanakların bulunmadığı zamanlarda bile, durumu karşısındakilere hissettirmemekle başlayan bir özelliktir.Dolayısıyla Aslan'ın ailesi kötü durumları en son öğrenir ve büyük şoklar yaşar.Arkadaşlarıyla birlikteyken, kimsenin elini cebine sokmasına izin vermeyen Aslan, zaman zaman finansal olarak da suistimal edildiğinin farkına geç varabilir.



Saygı görmek ve takdir edilmek ihtiyacı yoğun olduğu için, parasızken kendini zavallı ve güçsüz hissederek, toplumsal paylaşımlara girmekten sakınacaktır.Doğal bir risk sever olan Aslan borsada ve diğer spekülatif alanlarda başarılıdır. Ancak, özellikle başarılı adımlardan sonra aşırı riskleri almaktan hiç çekinmemesi, kenara çekilmeyi bilmemesi, uçurumun kenarını görmesine de neden olur. Emlak borsası, altın borsası da Aslan'ın başarılı olabileceği alanlardır.Bunun dışında değerli taşlar ve madenlerle yatırım yapmak da Aslan için uygun bir seçim olacaktır.

Başak - Para

23 Ağustos - 22 Eylül



Aslan'ın aksine Başak risk almaktan, somut olmayan hiç bir şeye adım atmaktan hoşlanmaz.Toprak elementinden olan Başak'ın maddeyle ilişkileri oldukça dengeli ve istikrarlıdır.Çalışmayı ve üretmeyi hayatın amacı olarak gören Başak, detayları görerek hareket ettiği için, sağlam adımlar atmakta yanılmaz.Sürekli hesap yapan Başak, dünü, bugünü ve yarını düşünerek hareket eder.Genelde endişeli bir yapısı ve negativiteye eğilimi olduğu için, kötü günlerin yakında olduğunu düşünerek, para biriktirir ve kendini güvende tutmaya çalışır.Çok ince hesaplar yaparak, en iyi kazancı sağlayan yatırım sistemini başarıyla uygular.



Analitik yeteneğinin yardımıyla, yatırımlarında gayet planlı, stratejik ve hesaplı davranır.Başak'ın en eğilimli olduğu yatırım yöntemi, bankada para biriktirerek, faiz almaktır.Genel olarak israfa karşı olduğu için, tüketimde de hesaplı ve minimize eden bir tarzı vardır.Parasını çok çalışarak kazanan Başak, lüks tüketim mallarına, marka giyeceklere ya da isim yapmış yerlere meraklı değildir.Kişiliği gibi sade bir yaşamı olan Başak, başkalarına hizmet etmeyi sevdiği gibi, finansal anlamda yardım etmekten de sakınmaz.Sağlığına ve temizliğe çok önem veren Başak'ın en büyük harcamaları bu alandadır.Sık sık gittiği doktor kontrollerini finansal olarak dengeleyebilmesi için, sağlık sigortası Başak'ın hayatında temel bir gereksinimdir.



Ev yaşamında da en çabuk tükenen malzeme temizlik ve hijyen için olanlardır.Paraya karşı realistik bir yaklaşımı olan Başak, gerçekten ihtiyacı varsa harcamaktan sakınmaz.Aslında iyi şeyleri sevmesine rağmen, hayatındaki öncelikleri sıralayabilme yeteneği, kötü günlerinde bile kendi kendine yetmesinin ve ayakta kalabilmesinin temel nedenidir.

Terazi - Para

23 Eylül - 22 Ekim



Denge unsuru olan Terazi finansal olarak da hayatında stabilizasyona ihtiyaç duyar.Pazarlık etmeden hiç bir şey satın almak istemeyen Terazi, aslında bunu bir prensip olarak yapmaktadır.Sanat ve güzellikler gezegeni Venüs tarafından yönetilen Terazi, değerli taşlara, madenlere, sanat eserlerine ve antikalara yatırım yapmayı tercih eder.Estetik değer yargıları oldukça kuvvetli olduğu için, genellikle aldığı eserlerin sonradan ciddi prim yaptığı görülür.



Ortaklığı sembolize eden Terazi, ortak yatırımlardan da kazanç sağlar. Aslında son derece bonkör ve lüks yaşamayı sever, birlikte olduğu insan için parasını son kuruşuna kadar gözünü kırpmadan harcayabilir.Özellikle aşık olduğu zaman, finansal konulardaki kontrolünü tamamen yitirmesi olasılığı her zaman vardır.Sosyal yaşama da çok düşkün olduğu için, hem sosyal harcamaları hem de kılık kıyafet harcamaları yüksek seviyelerde dolaşır.Kimi zaman aidiyet ihtiyacından vazgeçemediği için, sosyal hayata ayak uydurma çabası, bütçesinde büyük deliklerin oluşmasına neden olabilir.Güzellik ve kişisel bakım merkezlerinde harcadığı para da diğer bir ciddi gider kalemidir.Terazi'nin hayatında para sadece güzelliklere ulaşmak için kullanılan bir araçtır.Hiç bir zaman parayı bir amaç haline getirmeyen Terazi, isteyene istediği kadar yardım eder.Nezaketi ve zerafeti yüzünden verdiği borçları geri isteyemediği için, pek çok zaman etrafındaki insanlar tarafından da suistimal edilir.Paylaşım temel gereksinimlerinden olduğu için, muhakkak maddi kaynaklarını da ortak kullanıma sokar.



Akrep - Para

23 Ekim - 21 Kasım



Kararlı ve dayanıklı bir burç olan Akrep, amacına kilitlendiği zaman asla geri dönmez.Zodyak'ta finans konularıyla alakalı burçlardan birisidir.Akrep özellikle geniş ölçekli maddi konularda, analitik yeteneği ve sezgileri yardımıyla olumlu adımlar atar ve başarılı olur.



Kendine hiç acımayan, zorluklara göğüs germeyi bir meziyet olarak kabul eden Akrep'in hiç bir şeyde olmadığı gibi maddi konularda da hayatın kolaylıklarını beklemek gibi bir lüksü yoktur.Amacına ulaşıncaya kadar sıkıntılara dayanmaktan korkmayan ve çekinmeyen Akrep, aslında güzel şeyleri sever.İyi bir eve, sağlam ve emniyetli bir arabaya sahip olmak, güzel giyinmek onun da hayati amaçlarını arasındadır.Ancak Akrep hiç bir zaman gösteriş yapmak adına, ya da sadece moda diye alış-veriş yapmaz ya da bir yere gitmez.Ödediği paranın ne olursa olsun karşılığını almak ister.Aldığı bir şeye çok para ödeyebilir ama, sadece aldığı şeyin kalitesine inandığı içindir.Dolayısıyla akıllı para harcayan Akrep, istikrarlı bir mali portre çizer.Yatırımlarında analitik yeteneklerinin ve stratejilerin arkasını görebilme kabiliyetinin yansımaları görülür.



Hiç bir zaman tek bir yatırım aracına güvenmeyen Akrep farklı araçları kullanarak parasını çoğaltmak böylece tedbiri elden bırakmamak alışkanlığındadır.Zodyak'ta ortak finansal kaynakları da sembolize eden Akrep burcunun üyeleri, yaşamlarında maddi kaynakları birlikte oldukları insanınkiyle birleştirerek çoğaltmayı da uygun bulurlar.Buradaki temel amaç, ortak yaşama, ortak kaynaklarla devam etmek ve Terazi'de başlayan paylaşımı sürdürmektir.



Yay - Para

22 Kasım - 21 Aralık



Ağustos böceğine benzeyen Yay, mali alanda da oldukça iyimserdir. Varsa harcar, yoksa oturur.Aslında şans ve zenginlik gezegeni Jüpiter tarafından yönetilen Yay burcu insanları, hep maddi sınırlarını aşmanın peşindedir.Her şeyi büyük boyutlarda düşünen Yay burcu, büyük yatırımlar yapmayı, geniş ölçekli meblağlarla oynamayı sever.Dolayısıyla riskleri de büyür.Tehlike son aşamasına gelip, kapıya dayanıncaya kadar ne iyimserliğinden, ne de umudundan bir nebze kaybetmeyen Yay, gerçekle yüzyüze geldiğinde şok olur.



'İnsanın yaptığı en iyi yatırım kendine olanıdır' felsefesine çok yatkın olan Yay, kendini ilerletmek, donanımını geliştirmek için hiç bir harcamadan kaçınmaz.İleri yaşlar da bile, fırsatını yakalarsa, para kazanmayı bir yana bırakarak, eğitime başlayabilir.Macerayı sevmesi, uzun yolculuklarla kişiliğini entegre etmeyi amaçlaması nedeniyle, uzun seyahatlere büyük paralar harcamaktan hiç çekinmez.Yay'ın birlikte olduğu insanlara karşı sorumluluk duygusu çok yoğun olmadığı için, aile üyeleri mali anlamda ciddi problemler yaşayabilir.Parayı hayatı tanımak, kendini geliştirmek, eğlenmek için bir araç olarak gören Yay, gerek biriktirmekte gerekse, zor günler için yatırım yapmakta çok zorlanır.Aslında her şartta hayata adapte olabildiği ve mutluluğu elde etmekte diğer burçlara göre daha becerikli ve şanslı olduğu için, para Yay'ın hayatında öncelikli bir gereksinim değildir.Minimum şartlarda bile keyif yapacak, zevk alacak imkanları yaratmak, Yay için sıradan bir iştir.



Oğlak - Para

22 Aralık - 19 Ocak



Toprak elementi Oğlak, Zodyak'ın maddeye hakim olmayı seven üyelerinden birisidir.İhtiyat, tedbir özellikleri risklerin Oğlak'ın yanından sıyrılıp gitmesindeki en önemli etkendir.Planlama, organizasyon ve yönetme yetenekleri finansal alanda da kendini gösterir.Oğlak hayatının maddi hedeflerini saptar ve uzun yıllara ait stratejiler geliştirerek, sabırla, metanetle, yılmadan bu hedefe ulaşmak için durmaksızın çalışmaya başlar.Yatırım yaparken, kazançtan çok emniyet öncelik taşır. Dolayısıyla geleneksel yöntemler, minimum risk tipik Oğlak tarzıdır.Oğlak, büyük organizasyonların içinde olmayı tercih ederek, kendi bireysel riskini daraltma eğilimindedir.Çalışırken verdiği emeğin karşılığını, riskini minimize ederek almayı tercih eder.



Pratik ve çabuk çözüm üreten yapısıyla, finansal tıkanıkların giderilmesinde liderlik rolünü üstlenmeye eğilimlidir.Özellikle organizasyonların finans kısmında çalışan Oğlaklar, zaman içinde şirketin temel taşı haline gelirler.Ekonomi yapmak, bütçe oluşturmak, kaynak temin etmek Oğlak için en doğal fonksiyonlardır.Üretime yatkın doğası, kolay organize olabilmesi, stratejiler yaratırken geleceğe dair ürettiği fikirler, önünü görmesine yardımcı olur.Zaman zaman eli sıkı hatta cimri olarak nitelendirilen Oğlak, aynı Yengeç gibi parayı bir emniyet aracı olarak görür.Kendisinin ve sorumluluğunda olan insanların geleceğini ve ihtiyaçlarını bir an bile aklından çıkararak, gevşeyemez.

Kova - Para

20 Ocak - 18 Şubat



Maddeyle, parayla hiç bağlantısı olmayan burçlardan birisi de Kova'dır.Para ancak teknolojiye sahip olmak istediğinde ya da hümaniter amaçla, insanlara yardım etmek istediğinde Kova'nın aklına gelir.Demokrasiye ve eşit şartlara çok önem verdiği için, hayatı boyunca asla bireysel kalkınma, kişisel servet edinme amacına da sahip olmaz.Beklenmeyenlerin gezegeni Uranüs tarafından yönetilen Kova, çok değişken, zaman içinde bir aşırı uçtan diğer aşırı uca kayan bir harcama ve biriktirme alışkanlığına sahiptir.Yeniliklerin peşinden giden ve teknolojik alandaki becerisi çok kuvvetli olan Kova, farklı yöntemlerle para kazanır ve farklı şeyler için para harcar.Her an gelişen teknolojiye yatırım yaptığı için, genellikle pek kazançlı değildir.



Tam tersine, sonu gelmeyen yenilemelerden dolayı bütçesinde süregelen açıklar oluşur.İnsani değerlere ve ihtiyaçlara karşı hassas olan Kova, parasını başkaları için kullanmaktan, son kurşuna kadar harcamaktan hiç çekinmez.Ancak kendi bireysel sıkıntılarında dışarıdan yardım almayı tercih etmeyerek, kendini idare etmeye çalışır.Özellikle maddi sorunlarını paylaşmayı sevmediği için, en yakınları bile mali durumu hakkında bilgi sahibi değildir.Hiç bir lüks tüketime zaafı olmayan Kova, aslında minimum şartlarda bile kendini meşgul edecek, mutlu edecek fırsatlar yaratabilir.Oldukça bağımsız bir yapısı olduğu için erken yaşlardan itibaren kendi hayatını kazanmak için, muhakkak çalışır.Önemli olan kimseye bağımlı olmadan, ya da sadece maddi çıkarlar yüzünden başını eğmeden yaşamına devam edebilmektir.