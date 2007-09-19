Burcunu seç dostunu belirle!

KOÇ:

Koç burcunda doğan kişiler, arkadaşlıktan hoşlanır, fakat bunun koşullarını geniş ölçüde kendileri saptamak isterler. Koç'lar çok inatçıdırlar. Herkesin "en iyi arkadaş" kavramına uyabilirler. Yakın arkadaşları onların üstün olduklarını düşünürler. Koç'lar işleri harekete geçirip, düzene koymaktan hoşlanırlar. Koç burcunun arkadaşı olanlar teşrifatçılığın hareketli ve kararlı Koç'ların en gözde rolü olduğunda birleşirler.



Koç'lar her zaman yeni kişilerle tanışmak isterler, buna gereksinimleri vardır. Bu burçta doğan kişilerin kendilerini yaşamlarının can damarı olan insanlardan uzak tutmaya çalışmaları intiharları demek olur. Zihinsel ve duygusal canlılıklarını ilişkilerle sağlar, başarılı olabilmek için geniş bir çevreyle ilişkide olma gereksinimi duyarlar. Başkaları arasına karışmak onların zayıf yanları olan etkileme ve önemsenme gereksinimlerini giderir.

Koç burcundakiler kolaylıkla bir guruba girebilirler, fakat ne denli coşkun ve girişken görünürlerse görünsünler, kendilerinden ufak bir parça alı koyar, bu parçayı geçici arkadaşlıklarda sunmazlar. Gerçek arkadaşlık onlar için çok önemlidir. Çok sayıda yakın arkadaşları olmamasının bir nedeni de budur. Diğeri ise ileri sürdükleri ve tutkuyla savundukları değişmez birtakım düşünceleri olmasıdır.

BOĞA

Hiç kimse sevgili Boğa'dan daha bağlı ve güvenilir bir arkadaş olamaz! Boğa'ların büyük bir etki uyandırmadıkları gerçektir. Sundukları sağlam, sevimli, sıcak arkadaşlık en büyük gereksinmeyi karşılar. Bir arkadaşta bundan öte ne aranabilir ki?

Boğa'lar neşe kaynağı olabilirlerse de, genellikle başlangıçta sessiz ve çekingendirler. Arkadaşlığa gerçekten değer verir, dostluklarını gelişigüzel sunmazlar.

Boğa'ların para ve sosyal durumun geçerli olduğu yüksek sosyeteden arkadaşlıkları vardır. Kendileri varlıklı olmayabilirler, ama varlıklı ve sözü geçer kişilerce kabul edilir, onlar arasında zorluk çekmeden yerlerini alabilirler. Boğa burcunda doğan kişilerin yaradılışının diğer kişileri saran bir yönü de, yaşamın artistik yanlarından zevk alma yetenekleridir. Boğa arkadaşınız bir Michelangelo ya da Hemingway olmayabilir; fakat yaratıcı, uyumlu ve güzel olan çok şeye yatkındır.

Bütün gün büroda sıkı çalışmış olmalarına karşın akşamları ya da hafta sonları özel arkadaşlarıyla paylaşacakları yaratıcı uğraşlar bulurlar. Bunlar el sanatlarından eğlenceye kadar değişebilir. Boğa'lar genellikle yemek yemeyi severler. Çoğu Cordon Bleu ustalık ve gösterişiyle bir masa donatabilir; ve dahası (özellikle Bayan Boğa'lar) mutfaktan düzenli, eksiksiz giyimli ve rahat olarak çıkmayı başarırlar.



İKİZLER



İkizler çok sayıda arkadaşları, fakat olabildiğince az, derin dostlukları olmasında hoşlanırlar. onlar için arkadaşlık eğlence, neşe ve zihinsel bir uyarım içindir, yükümlülük için değil! Onlar geçen hafta söylediklerinden sorumlu olmak istemezler. İkizler, heyecanlı anlarında bir şey söyleyebilir ve arkadaşlarını bunu anlamasını beklerler. Bu hiç de mantıksız olduklarından değildir. Her hangi bir saçmalık üzeride mantık yürütebilirler, yargılama yetenekleri güçlüdür. Ama gelin de İkizler burcundan birini dün söylediğinden sorumlu tutun... Şaka ediyor olmalısınız!



İşin ilginç yanı bu Peter pan yaradılışlı kişilerin gerçek arkadaşları onları anlarlar. Onları oldukları gibi (sevimli, eğlenceli, iyimser, iyi niyetli, zeki ve iyi huylu bir enerji demeti) kabul ettikleri için onları güvenilmez kişi olarak görmezler. İkizlerin kafasında diğer kişilerin adres defterindekinden daha çok sayıda arkadaşının telefon numarası vardır. Bu kişilerin rakam ve olay belleği geçici dostluklar kurma yetenekleri kadar dikkat çekicidir. Arkadaşları genellikle geniş bir alana yayılmışlardır. İkizler'in tanımadıkları bir kente gittiklerinde, ayrıldıkları zaman bir düzene adres belemiş olacaklarına inanabilirsiniz. Bu tez canlı kişiler iki kişiye yetecek kadar arkadaşa sahiptirler. Belki de burçlarının ikizler adını alması bundandır

YENGEÇ

Yengeç'ler az sayıda ama içten arkadaşları olmasından hoşlanırlar. Onlara yardım ettiklerini bilip, karşılığında saygı ve beğenilerini kazanmakta hoşnut olurlar. Arkadaşlarını entelektüel ayırım yaparak değil duygularıyla seçerler. Eğer bir Yengeç'e kanınız kaynamışsa büyük bir olasılıkla aynı şeylere ilgi duyuyor, aynı görüşleri paylaşıyorsunuz demektir. Önemli olan Haziran-Temmuz doğumlu bu kişilerin duygularının coşkulu olmasıdır.

Yakın arkadaşlarıyla öyle ince bir bağları vardır ki, saatlerce konuşmaları gerekmeyebilir. Arkadaşının varlığını iletişim kavramını aşırı bir biçimde, sanki sözcüğün tam anlamıyla "emer" ler, fakat değişik tanıdıklarla söyleşiden hoşlanırlar. Şaşılacak derecede geveze ama ilgi çekici olabilirler.

Yengeç'ler huysuzdurlar. İyi tanımayanlar için kırıcı olabilirler. Bir günleri çok ender diğerine uyar. Huyları bulundukları yere, birlikte olduğu kişilere ve dahası havaya göre bile değişir. Buna karşın Yengeç'ler göründüklerinden çok daha derin insanlardır. Gerçek arkadaşları bu yönlerini beğenir ve onları oldukları gibi severler.

Yengeç'lerle yakın arkadaşlık biraz bunaltıcı olabilir. Çok sevimli ve yardım sever olmalarına karşılık Yengeç'ler aşırı koruyucu, arkadaşlarını iyiliği için aşırı kaygılı olma eğilimindedirler. Bu kaygının yöneltildiği kişi, tutsak olduğunu ve kişisel varlığının baskı altına alındığını sanır. Yengeç'ler vermeye en fazla çalıştıkları sırada daha çoğunu istiyor olabilirler. Bu çok duygusal insanlar, sevgiye çok gereksinim duyarlar. Arkadaşları ayrılma zamanının geldiğine karar verip ara verdiklerinde bile incinirler. Yengeç'ler kendini beğenmiş ve bencil olmamalarına karşın, oldukça gururludur. Bu da onların beğenilmeleri ve sürekli olarak değerlerinin karşılık görmesi anlamına gelir. Bu zor olmaz; çünkü onlar sevilmeye değer kişilerdir. Alıngandırlar. Kolaylıkla güvenir. Yeterli ilgiyi toplayamazlarsa somurtur. Ya da sessizliğe gömülürler. Arkadaşlarının kendilerini küçümsediklerini hissetmek onlara dayanılmaz acılar verir. Kendi değerlerini alçakgönüllülükle kabul ederler.

ASLAN



Aslan arkadaşınızın sorunu çok eli açık ve yüce gönüllü olmasıdır. Arkadaşlarına dostluğun iki yönlü bir olay olduğu duygusunun verdiği zevki tattırmazlar. Bu, paranın satın alabileceği şeylerle ilgili değildir. Aslan'ların arkadaşlığı Yengeç'lerinki kadar boğucu değildir, yalnızca ezicidir!

Biz burada, gelişmiş Aslan yaradılışından söz ediyoruz. Olgunlaşmamış tipler çok zorba ve arkadaşlarını ellerinde tutabilmek için baskıcı olurlar. Fakat eli açık ve yüce gönüllü bir Aslan da bu tutumuyla iyi bir arkadaşlığı öldürebileceğini ya da en azından sakatlayabileceğini görmelidir. Buna yararlı öğütler vermek de gerekir. Aslan'lar, onlara sorulup sorulmadığına aldırmaksızın düşüncelerini açıklamaktan kendilerini alamazlar.

Yanlış anlaşılmasın! Aslan'lar bağlı ve güvenilir arkadaşlardır. Genellikle eli açık ve sevimli arkadaşları kendilerine çekmeyi başarırlar. Bu, gerçekte şanslı yanlarıdır, çünkü böyle kişiler uygun ve iyi ilişkiler kurabilecekleri ender insanlardır.

Bu gururlu ve genellikle yönetici tipler, arkadaşlarından büyük saygı beğenilme ve bağlılık beklerler. Maddesel armağanlar onlara pek anlamlı gelmez. Aslan'ı beğenmeyen bir kişi, onunla arkadaşlığını uzun sürdüremez.

Aslan'lar ormanlar kralı olma niteliğine gerçekten inanırlar. Çevrelerine entelektüel açıdan onlara eşit duygusal olarak onlara bağlı arkadaşlar toplama eğilimindedirler. Öğüt vermeye ya da birinin sorununu çözümlemeye bayılırlar. Arkadaşlarına gülümseyip, kendilerini onların ana babası gibi görmekle mutlu olurlar. Sıkıntılı durumlarda, açığa vurmasalar bile, arkadaşlarını çok aralar.

BAŞAK

Başak'lar yaklaşılması kolay olmayan insanlardır. Çok arkadaşları olduğunu söyleyebilirler; fakat bir başkası bunları tanıdık olarak nitelendirebilir. Başak burcunda doğanlar için gerçek arkadaşlığın derinliğini ve duygusal ilişkilerini anlamak kolay olmaz. Daha çok entelektüel arkadaşlar edinirler; ilişkinin onlarca anlamı olması gerekir. Kişisel bağlantıları genellikle esneklikten yoksundur.

Bu demek değildir ki, bu pratik insanların telefon edecekleri, gidip gelecekleri ve her zaman yardım isteyecekleri arkadaşlar yoktur. Yalnızca çok seçicidirler ve yakın olmak isteyen arkadaşlarına cesaret vermezler, çünkü özel sorunlarını kutsal sayar karışılmasında hoşlanırlar. Yalnızca çok yakınlık duydukları, güvenilir kişilere açılırlar. Gizli sırlarını paylaşabilecekleri bu tip insanları kendileri aramazlar.

TERAZİ

Terazi burcunda doğan kişilerin ait olmaya gereksinimleri vardır. Arkadaşlık onlar için nefes almak kadar gereklidir. Genellikle derin ve ürpertici dostluklar kurmazlar. Arkadaşlık onlar içini çok az yalnız kalmalarını sağlayan onur ve eğlenceli bir yoldur.

Terazi ortaklık burcudur onlara göre evlilik ve kardeşçe bir ortaklık arasında temelde bir ayrılık yoktur. Çünkü şehvet düşkünü değil idealistdirler. Sevgiliyi her şeyden önce bir arkadaş olarak görürler. Terazi'ler ender olarak kendilerini bir ilişkiye tam olarak verirler. Kendilerine biraz teklifli bir görünüm vererek, önemli bir bölümü her zaman yedekte tutarlar. "Lütfen çok içli dışlı olmayın" diyen bir ağırdan almadır bu sanki… işte bu ağırdan alma, diğer olumlu özellikleriyle birlikte onları ilginç ve aranan kişiler yaparlar. Hiç kimse çekici ve hafifçe de direnen Terazi kadar dayanılmaz olamaz…

AKREP

Akrep burcundaki kişiler tüm arkadaşların en zoru olabilirler. Genellikle yalnızdırlar; duygularını paylaşmaz, her şeyi bildikleri gibi yapmak isterler. Arkadaşlarının, sorunlarıyla yakından ilgilenmelerini ister yoksa ilişkilerini keserler. Akrep'lerin çevresinde verecek bir şeyleri olmadıkça olmaz. Akrep'ler gereksinme duymadıklarından arkadaş edinmeleri kolay olmaz.



Ne denli katı görünürlerse görünsünler bu Akrep'lerin temel özelliğidir. Neyse ki bu saf tip ana çizgileri aynı kalmakla birlikte doğum haritasındaki diğer etkenler tarafından değiştirilebilir.

YAY

Yay burcundaki kişiler çok iyi arkadaşlardır. Neşeli, şakacı ve son derece zeki olan bu insanlar, her düzeyden arkadaş edinirler. Yaşamı tanıyıp ellerinden geldiğince sık ve uzaklara gitme tutkuları vardır. Bir süre için onlara takılmaktan zevk duyacaksınız. Çevrenizde bu neşeli insanlar varken sıkıcı dakikalar çok enderdir. Yenilikler taparlar. Durgun kişileri şaşkın ve nefessiz bırakacak bir yaşama sevinciyle deneyimden deneyime koşarlar.

Sırasında çok ciddi de olabilirler. Neşeleri, yalın davranışları ile soytarılık eğilimleri yaradılışlarının yalnızca yarısını oluşturur. Bu yönlerinin yadsınamaz çekiciliği, onları burçlar arasında sevilen olmalarını sağlar. Bu kişiler, arkadaşlarının sorunlarıyla yakından ilgilidirler. Onların yaşamlarını daha kolay ve bağımsız. Kılmaya yönelik her projeyi desteklerler.

OĞLAK

Oğlak burcunda doğanların çok sayıda yakın arkadaşları olamaz. Temel alanları, işleridir. O günün işleri bitince, özel sorunlarla ilgili bir söyleşinin başlatılması gerektiğini düşünen biriyle dinlenmekten hoşlanır. Arkadaşları, çoğunlukla fazla içli-dışlı olmayı beklemeyen, geçici tiplerdir.

Oğlak'lar sıkı arkadaşlıklar kurabilirler. Bu ender görülen durumlarda içten ve bağlıdırlar. Fakat Oğlak'ların arkadaş kulübü üyelerinin sayısı çok sınırlıdır ve üyeler pek sık toplanmazlar. Bu tipler için bu dünyada dertleşebilecekleri (gerekirse) birinin bulunduğunu bilmeleri yeterlidir. Bu onlara mutluluk ve esenlikleri için gerekli güven duygusunu verir. Önemli olan bu seçiminin, uygulaması değildir; çünkü derin, güvenilir arkadaşlık bir Oğlağ'ın yedekte (ya da aklında) tuttuğu bir şeydir ve büyük bir olasılıkla ona hiçbir zaman gereksinimi olmayacaktır.

KOVA

Kova burcundakilerin arkadaşlığı en yüksek düzeydedir. Duygusal bir doyum sağlayarak, kendilerine yakın olanlar için bir coşku kaynağı olurlar. Bu şaşılacak bir deyimle Kova'lar en iyi arkadaşlardır. Kıskanç ve bencil olmazlar. Arkadaşlıkta bir çeşit ayrıcalık arayan insanlar bu kişilerle acı bir hayal kırıklığına uğrarlar. Kova'lar arkadaşlık kavramını kişisel özgürlüğüne ve fazla istememe ilkesine bağlarlar, kişinin kendisine değil! Genel olarak sevgili ya da hayat arkadaşının yerine dost olarak daha başarılı olurlar. Değişik arkadaşlarla çeşitli entelektüel deneyler edinmek istediklerinden, evlilik onlara kısıtlayıcı gelir.

BALIK

Balık burcunda doğan kişiler en iyi arkadaşı aradıkları için doğal olarak sık sık hayal kırıklığına uğrarlar. Onların sorunları, hiçbir kişinin uyamayacağı bir arkadaşlık ülküleri olmasıdır. Çok şey beklerler. Bulunması olanaksız şeyleri elde edemeyince de, o kişiye olan ilgilerini yitirmeye başlarlar. Arkadaş olarak tanıdıkları birini tanımazlıktan gelmeye başlamaları anlamına gelmez bu… istediklerinin mantıksız olduğunu anlarlar ve herhalde bağlılıkları daha güçlüdür. Kendilerinde bulamadıklarını bilinç altına iter ve olanaksızı aramayı sürdürürler.

