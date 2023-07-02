YKS üniversite sonucu ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sonuçları bilgisi

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YKS sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Hayallerindeki ön lisans ve lisans fakültelerinde eğitim almak isteyen 3.5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavlarına katıldı. Geçtiğimiz günlerde LGS merkezi sınav sonuçlarının erken açıklanması sebebiyle öğrenciler YKS sonuçlarının belirlenen takvimden önce erişime açılıp açılmayacağını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YKS sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanacağını daha önceden paylaşmıştı. YKS sınav sonuçları sonuc.osmy.gov.tr adresinden sorgulanacak. YKS sınav sonuçları duyurusu ÖSYM’nin resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Adaylar sınav sonuç ekranında sayısal, sözel ve eşit ağırlık türlerinden puanlarını, AYT, TYT ve YDT doğru yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek. Ayrıca sonuç ekranında okul puanları da yer alacak. Peki 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz’dan önce mi açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

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2023 YKS sonuçları NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17-18 Haziran tarihinde Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testleri tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav sonuçlarının belirlenen takvimden önce açıklanması gibi bir gündem bulunmuyor.

LGS sınav sonuçları, 26-27 Haziran tarihinde kamu çalışanlarının idari izinli olması sebebiyle belirlenen takvimden 3 gün önce erişime açıldı.

Liselere Geçiş Sınavı bir oturumdan oluştuğundan ve sınava katılan öğrenci sayısının az olması sebebiyle değerlendirme aşaması daha kısa sürmektedir. Üniversite sınavı ise AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda yapıldı.

Sınavlarda 3.5 milyondan fazla aday başvuru yaptı. ÖSYM YKS sınav sonuçlarını 20 Temmuz Perşembe günü erişime açacak. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

YKS SONUÇ EKRANINDA NELER OLACAK?

Adaylar YKS sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Sınav sonuçları duyurusu ÖSYM’nin resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yapılacak. Sonuç duyurusu geldiğinde adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuçlara erişim sağlayabilir.



YKS sınav sonuç ekranında oturumlarla ilgili tek tek bilgiler yer alacak. AYT, TYT ve YDT testlerindeki doğru ve yanlış cevap sayısı, TYT puanı ve başarı sırası, oturuma girilmesi durumunda AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve yerleştirme puanları ve başarı sıraları sonuç ekranında yer alacak.

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2023 YKS’DE BARAJ PUANI OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2022 yılında yapılacak üniversite sınavı öncesinde AYT, TYT ve YDT sınavlarında baraj uygulamasının kaldırıldığını duyurmuştu. Benzer şekilde 2023 yılında da üniversite sınavında baraj uygulaması olmayacak.

Eskiden uygulanan sistemde SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması bulunuyordu.