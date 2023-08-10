Yavuz Selim Köşger kimdir, kaç yaşında, nereli? Adana Valiliği'ne atanan Yavuz Selim Köşger'in hayatı ve biyografisi!

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0Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Adana Valiliği'ne İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger atandı. 10 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren Köşger, Sinop Valiliği, Bingöl Valiliği, Aydın Valiliği gibi görevlerde bulundu. Peki, Yavuz Selim Köşger kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar.

Yavuz Selim Köşger kimdir?

Konya’da 03.01.1964 tarihinde doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1987–1990 yılları arasında Dernek Denetçiliği yaptı. 1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Yapraklı ve Beydağ kaymakam vekillikleri ardından İngiltere – Oxford’ta yurtdışı stajını yaptı.

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Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç’ta kaymakamlık, Artvin’de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevinden sonra Fransa-Paris’te 5 ay süreyle dil eğitimi ve Fransız İdarî Sistemi üzerine incelemeler yaptı. 2004 yılında daire başkanı olarak atandığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünde 2006’da genel müdür yardımcısı, 28.05.2010 tarihinde ise genel müdür olmuştur.



03.05.2013 tarihinden itibaren Sinop Valiliği görevini, 16.02.2015 tarihinden itibaren Bingöl Valiliği görevini ve 13.06.2017 tarihinden itibaren Aydın Valiliği görevini yürütmüştür. 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir Valisi olarak atanan Yavuz Selim Köşger, evli ve 4 çocuk babasıdır.