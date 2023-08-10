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Yavuz Selim Köşger kimdir, kaç yaşında, nereli? Adana Valiliği'ne atanan Yavuz Selim Köşger'in hayatı ve biyografisi!

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#Yavuz Selim Köşger#Vali Kararnamesi#Resmi Gazete
Yavuz Selim Köşger kimdir, kaç yaşında, nereli Adana Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşgerin hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 02:14

Yavuz Selim Köşger'in hayatı Adana Valiliği'ne atanmasının ardından gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adana Valiliği'ne, Yavuz Selim Köşger atandı. Daha önceki görevinde İzmir Valisi olarak 2020 yılında atanan Köşger, İngiltere – Oxford’ta yurtdışı stajını yaptı. Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünde 2006’da genel müdür yardımcısı, 28.05.2010 tarihinde ise genel müdür olan Yavuz Selim Köşger Ankara Üniversitesi'nde okudu. Peki, Yavuz Selim Köşger kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Adana Valiliği'ne atanan Yavuz Selim Köşger'in hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

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0Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Adana Valiliği'ne İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger atandı. 10 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren Köşger, Sinop Valiliği, Bingöl Valiliği, Aydın Valiliği gibi görevlerde bulundu. Peki, Yavuz Selim Köşger kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar.

Yavuz Selim Köşger kimdir?

Konya’da 03.01.1964 tarihinde doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1987–1990 yılları arasında Dernek Denetçiliği yaptı. 1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Yapraklı ve Beydağ kaymakam vekillikleri ardından İngiltere – Oxford’ta yurtdışı stajını yaptı.

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Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç’ta kaymakamlık, Artvin’de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevinden sonra Fransa-Paris’te 5 ay süreyle dil eğitimi ve Fransız İdarî Sistemi üzerine incelemeler yaptı. 2004 yılında daire başkanı olarak atandığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünde 2006’da genel müdür yardımcısı, 28.05.2010 tarihinde ise genel müdür olmuştur.

03.05.2013 tarihinden itibaren Sinop Valiliği görevini, 16.02.2015 tarihinden itibaren Bingöl Valiliği görevini ve 13.06.2017 tarihinden itibaren Aydın Valiliği görevini yürütmüştür. 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir Valisi olarak atanan Yavuz Selim Köşger, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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#Yavuz Selim Köşger#Vali Kararnamesi#Resmi Gazete

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