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Yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapıyor mu?

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Yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu 1 Mayıs kargolar dağıtım yapıyor mu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 12:44

Yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusu vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu sorusu, paket gönderecek ya da teslim alacak olan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, pazartesi günü kargolar açık mı olacak? İşte, vatandaşların araştırdığı o konu hakkında kargolardan aldığımız bilgiler

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Kargolar 1 Mayıs'ta çalışıyor mu sorusu, gönderi yapacak ya da kendilerine gelecek olan paketlerin teslimat durumunu merak eden birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 1 Mayıs Pazartesi günü kargolar açık mı sorusuna cevap arayan vatandaşlar, buradan alacakları cevaba göre harekete geçecek. Peki, pazartesi günü kargolar çalışıyor mu? İşte, merakla araştırılan o konu hakkında kargolardan alınan resmi bilgiler

1 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ Kargolar AÇIK MI?

Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, her kargo firmasının kendi işletme durumuna göre çalışma gün ve saatleri değişiklik gösterebilir. İşte, kargolardan alınan o bilgiler;

Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü birimler kapalı olacaktır.

Aras Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olması dolayısıyla hizmet verilmemektedir. Tüm şubeler kapalı olacaktır.

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MNG Kargo: MNG Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü MNG kargo da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Sürat Kargo: Resmi tatil olması dolayısıyla 1 Mayıs Pazartesi günü şubeler hizmet vermeyecek. Edindiğimiz bilgilere göre dağıtım ve teslimat yapılmayacak.

TNT Kargo: 1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla Cumartesi saatleri ile hizmet verilecek. TNT'nin Cumartesi günleri çalışma saatleri 08:00 – 18:00 arasıdır. 

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olması dolayısıyla şubelere gönderi teslimatı işlemleri gerçekleşirken, dağıtım ve teslimat yapılamayacak.

DHL Kargo: Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün hizmet vermeyecek.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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