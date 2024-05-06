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Vaktı muaraza nedir? Kızıl Goncalar Cüneyt meydan okudu! Vakt-ı Muaraza ne demek, ne anlama geliyor?

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#Muaraza#Vaktı Muaraza#Ne Demek
Vaktı muaraza nedir Kızıl Goncalar Cüneyt meydan okudu Vakt-ı Muaraza ne demek, ne anlama geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 12:33

Vakt-ı muaraza nedir, ne demek? Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt, posta geçen amcası Sadi Hüdayi'ye meydan okuyarak vaktı muaraza ilan etmişti. Bu haftaki bölüm fragmanlarında ise vaktı murazadan kesitlere yer verildi. Son bölümün tekrarını izleyenler bu akşam ki yeni bölümü izleyecek olanlar ise "Vaktı muaraza ne demek, ne anlama geliyor?" sorusuna cevap arıyor. İşte merak edilen detaylar...

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 "Vakt-ı Mekatıl"dan sonra şimdi de "Vakt-ı Muaraza" kelimesinin anlamı merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt Efendi, amcası Sadi Hüdayi'yi mürşit olarak tanımayıp vaktı muaraza talebinde bulundu. Ekrana gelen bölümü izleyenler merak içerisinde "Vaktı muaraza ne demek? Vaktı muaraza kelime anlamı nedir?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

VAKTI MUARAZA NE DEMEK?

TDK'ya göre muaraza çekişme ve kavga anlamlarına gelmektedir. Vaktı muaraza ise ihtilafa düşülen konular sonrasında yapılan tartışma zamanını ifade ediyor.

Dizide ise Cüneyt Efendi ve Sadi Hüdayi mürşitlik için vaktı muarazada birbirleriyle münazara edecekler. Münzarayı kaybeden kişi ise yıllarca dergahtaki bir hücrede hapis kalacak.

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