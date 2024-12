Ücretli öğretmenlik maaşları ne zaman yatacak 2024? Aralık ayı ücretli öğretmenlik maaşları yattı mı? İşte ödeme tarihi son durum!

Haberin Devamı

Aralık ayı ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? sorusu maaşlarını henüz almayan öğretmenlerin yoğunlaştığı konulardan oldu. . İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okullardaki ihtiyaca göre görevlendirilen ücretli öğretmenler, belirli branşlara göre görev alıyor. Bu ayki ödemelerini henüz hesaplarından çekmeyen öğretmenler, maaş ödeme tarihini merak ediyor. Peki, ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar ve maaş hesaplaması nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Ücretli öğretmenlerin maaşları genellikle her ayın 15'i ile 20'si arasında ödenir. Bazı yerlerde 20'den fazlasını bulabilir. Geç yatma sebebi Milli Eğitim Müdürlüğüne fazladan ders saati göndermeden önce ay sonuna kadar beklemektir. Kamu kurumlarında her ayın başı her ayın 15'i ve 14'üdür. Yani her ayın 15'inde en erken çalışılan zaman Milli Eğitim'e bildirilmektedir.