×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Ücretli öğretmenlik maaşları ne zaman yatacak 2024? Aralık ayı ücretli öğretmenlik maaşları yattı mı? İşte ödeme tarihi son durum!

Güncelleme Tarihi:

#Ücretli Öğretmen Maaşı#Meb#Aralık Ücretli Öğretmen Maaşı Neden Yatmadı
Ücretli öğretmenlik maaşları ne zaman yatacak 2024 Aralık ayı ücretli öğretmenlik maaşları yattı mı İşte ödeme tarihi son durum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 00:05

Ücretli öğretmen maaşı ödeme tarihi aralık ayıyla beraber öğretmenlerin gündemine geldi. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev alan binlerce öğretmen, aylık maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağına odaklandı. 2024 2025 eğitim öğretim döneminde de ücretli öğretmen maaşı, MEB tarafından ders başı hesaba göre yatırılıyor. Peki, Peki, ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak, neden yatmadı? İşte, ücretli öğretmen maaşı ödeme tarihi son durum bilgileri.

Haberin Devamı

Aralık ayı ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? sorusu maaşlarını henüz almayan öğretmenlerin yoğunlaştığı konulardan oldu. . İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okullardaki ihtiyaca göre görevlendirilen ücretli öğretmenler, belirli branşlara göre görev alıyor. Bu ayki ödemelerini henüz hesaplarından çekmeyen öğretmenler, maaş ödeme tarihini merak ediyor. Peki, ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar ve maaş hesaplaması nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Ücretli öğretmenlerin maaşları genellikle her ayın 15'i ile 20'si arasında ödenir. Bazı yerlerde 20'den fazlasını bulabilir. Geç yatma sebebi Milli Eğitim Müdürlüğüne fazladan ders saati göndermeden önce ay sonuna kadar beklemektir. Kamu kurumlarında her ayın başı her ayın 15'i ve 14'üdür. Yani her ayın 15'inde en erken çalışılan zaman Milli Eğitim'e bildirilmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ücretli Öğretmen Maaşı#Meb#Aralık Ücretli Öğretmen Maaşı Neden Yatmadı

BAKMADAN GEÇME!

Galatasaray 4-3 Trabzonspor (Maç özeti)

Galatasaray 4-3 Trabzonspor (Maç özeti)

#Süper Lig
MasterChef Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, nereli MasterChef Hasan kaçıncı oldu, hangi yıl yarıştı İşte Masterchef yarışmacısı Hasan Biltekinin hayatı ve biyografisi

MasterChef Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Hasan kaçıncı oldu, hangi yıl yarıştı? İşte Masterchef yarışmacısı Hasan Biltekin'in hayatı ve biyografisi!

#Masterchef Hasan
16 Aralık Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Sorgulama Ekranı (Tıkla hızlı öğren) | Sisal Şans ile Milli Piyango Online canlı Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 437 milyon TL devretti

16 Aralık Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Sorgulama Ekranı (Tıkla hızlı öğren) | Sisal Şans ile Milli Piyango Online canlı Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 437 milyon TL devretti!

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları
YILBAŞI TATİL TAKVİMİ 2025 | 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü, hangi gün 1 Ocak ve 31 Aralıkta okul var mı Yılbaşı tatili ne zaman

YILBAŞI TATİL TAKVİMİ 2025 | 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü, hangi gün? 1 Ocak ve 31 Aralık'ta okul var mı? Yılbaşı tatili ne zaman?

#Yılbaşı Tatil Takvimi
YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLDU 17 ARALIK SALI SON DAKİKA | Yarın Malatya, Van, Gaziantep, Trabzon, Artvinde okullar tatil edildi mi, tatil var mı Gözler valilik kararlarında

YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLDU 17 ARALIK SALI SON DAKİKA | Yarın Malatya, Van, Gaziantep, Trabzon, Artvin'de okullar tatil edildi mi, tatil var mı? Gözler valilik kararlarında!

#Yarın Okullar Tatil Mi

EN SON HABERLER

Galatasaray 4-3 Trabzonspor (Maç özeti)

Galatasaray 4-3 Trabzonspor (Maç özeti)

#Süper Lig
MasterChef Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, nereli MasterChef Hasan kaçıncı oldu, hangi yıl yarıştı İşte Masterchef yarışmacısı Hasan Biltekinin hayatı ve biyografisi

MasterChef Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Hasan kaçıncı oldu, hangi yıl yarıştı? İşte Masterchef yarışmacısı Hasan Biltekin'in hayatı ve biyografisi!

#Masterchef Hasan
16 Aralık Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Sorgulama Ekranı (Tıkla hızlı öğren) | Sisal Şans ile Milli Piyango Online canlı Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 437 milyon TL devretti

16 Aralık Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Sorgulama Ekranı (Tıkla hızlı öğren) | Sisal Şans ile Milli Piyango Online canlı Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: 437 milyon TL devretti!

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları
YILBAŞI TATİL TAKVİMİ 2025 | 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü, hangi gün 1 Ocak ve 31 Aralıkta okul var mı Yılbaşı tatili ne zaman

YILBAŞI TATİL TAKVİMİ 2025 | 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü, hangi gün? 1 Ocak ve 31 Aralık'ta okul var mı? Yılbaşı tatili ne zaman?

#Yılbaşı Tatil Takvimi
YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLDU 17 ARALIK SALI SON DAKİKA | Yarın Malatya, Van, Gaziantep, Trabzon, Artvinde okullar tatil edildi mi, tatil var mı Gözler valilik kararlarında

YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLDU 17 ARALIK SALI SON DAKİKA | Yarın Malatya, Van, Gaziantep, Trabzon, Artvin'de okullar tatil edildi mi, tatil var mı? Gözler valilik kararlarında!

#Yarın Okullar Tatil Mi