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TYP ile çalışanlara müjde! TYP uzatıldı mı? Deprem bölgesinde İŞKUR TYP programları için Resmi Gazete kararı

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#Typ#Typ Uzatıldı Mı#İşkur
TYP ile çalışanlara müjde TYP uzatıldı mı Deprem bölgesinde İŞKUR TYP programları için Resmi Gazete kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 07:54

Toplum Yararına Program (TYP) olarak bilinen İŞKUR programları için Resmi Gazete'de yeni bir karar çıktı. Normal şartlar altında 9 aylık çalışma süresi bulunan TYP için uzatma kararı Resmi Gazete aracılığıyla duyuruldu. Peki, yaklaşık 50 bin kişinin istihdam edildiği TYP uzatıldı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Deprem bölgesindeki öncelikli kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için uygulanan Toplum Yararına Program süresinin 9 ay uzatılma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

TYP 9 AY UZATILDI

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle temel kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için uygulanan 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresinin 9 ay uzatılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Typ#Typ Uzatıldı Mı#İşkur

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