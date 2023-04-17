Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Nisan su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 17 Nisan Pazartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 17 Nisan Pazartesi günü İSKİ su kesintisi kapsamında Üsküdar, Esenyurt ve diğer ilçelerde sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : ÜSKÜDAR Etkilenen Mahalleler : ALTUNİZADE MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-04-17 16:57:17.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ESENYURT Etkilenen Mahalleler : MEVLANA MAH,HÜRRİYET MAH,NECİP FAZIL KISAKÜREK MAH,ŞEHİTLER MAH,İSTİKLAL MAH,BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH,AKÇABURGAZ MAH,BATTALGAZİ MAH,GÖKEVLER MAH,CUMHURİYET MAH Açıklama : BEDAŞ ENERJI KESINTISI Başlama Tarihi : 2023-04-17 10:34:59.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BEŞİKTAŞ Etkilenen Mahalleler : AKAT MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-04-17 15:00:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2023 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BEYLİKDÜZÜ Etkilenen Mahalleler : CUMHURİYET MAH,DEREAĞZI MAH,YAKUPLU MAH,ADNAN KAHVECİ MAH,BARIŞ MAH,BÜYÜKŞEHİR MAH Açıklama : BEDAŞ ENERJI KESINTISI Başlama Tarihi : 2023-04-17 10:34:59.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.