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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Nisan su kesintisi listesi

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#Sular Ne Zaman Gelecek#İski#İski Su Kesintisi
Sular ne zaman gelecek İSKİ 17 Nisan su kesintisi listesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 17:41

İSKİ su kesintisi 17 Nisan Pazartesi günü günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 17 Nisan Pazartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 17 Nisan Pazartesi günü İSKİ su kesintisi kapsamında Üsküdar, Esenyurt ve diğer ilçelerde sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler:ALTUNİZADE MAH
Açıklama:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi:2023-04-17 16:57:17.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:ESENYURT
Etkilenen Mahalleler:MEVLANA MAH,HÜRRİYET MAH,NECİP FAZIL KISAKÜREK MAH,ŞEHİTLER MAH,İSTİKLAL MAH,BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH,AKÇABURGAZ MAH,BATTALGAZİ MAH,GÖKEVLER MAH,CUMHURİYET MAH
Açıklama:BEDAŞ ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi:2023-04-17 10:34:59.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalleler:AKAT MAH
Açıklama:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi:2023-04-17 15:00:47.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2023 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler:CUMHURİYET MAH,DEREAĞZI MAH,YAKUPLU MAH,ADNAN KAHVECİ MAH,BARIŞ MAH,BÜYÜKŞEHİR MAH
Açıklama:BEDAŞ ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi:2023-04-17 10:34:59.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:B.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler:PINARTEPE MAH,ÇAKMAKLI MAH,KARAAĞAÇ MAH,ALKENT 2000 MAH,CUMHURİYET MAH
Açıklama:BEDAŞ ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi:2023-04-17 10:34:59.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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