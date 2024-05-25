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Süheyl Batum kimdir, nereli, kaç yaşında? Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum biyografi bilgileri

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Süheyl Batum kimdir, nereli, kaç yaşında Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 17:15

Süheyl Batum, kariyeri ve hayatı ile araştırılan isim olmaya devam ediyor. Galatasaray Başkan Adayı olan Süheyl Batum, Galatasaray Lisesi mezunudur. Kariyerine Hukuk eğitiminin ardından siyasi arenada devam eden Süheyl Batum, bir dönem köşe yazarlığı da yapmıştır. Peki, Süheyl Batum kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum biyografi bilgileri

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Süheyl Batum kariyeri ve biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Galatasaray Başkan Adaylığı için adının anılması dolayısıyla kariyeri ile merak ediliyor. Peki, Süheyl Batum kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

SÜHEYL BATUM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bedii Süheyl Batum 6 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 

Orta ve Lise öğrenimini (1966-1975) Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.

1979 yılında Paris I Panthéon - Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

1980’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku kürsüsünde asistanlık yapmaya başladı. Aynı fakültede,

1985 yılında "Siyasal Katılma Aracı Olarak Referandum" konulu tezi ve pekiyi derecesiyle doktor, 1990 yılında "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri" başlıklı teziyle doçentlik unvanını aldı.

1996 yılında "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye" isimli teziyle Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Profesör unvanını aldı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve iki dönem Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü görevlerinde bulundu.

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İstanbul Üniversitesi'nde, Galatasaray Üniversitesi'nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve Okan Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku dersi verdi.

22 Mayıs 2010 tarihindeki Cumhuriyet Halk Partisi 33. Olağan Kurultayı'nda MYK üyelerinin onayıyla CHP üyesi olmuş, 23 Mayıs'ta da delegelerin oylarıyla (1108 oy) CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 2003 yılından beri köşe yazarlığı yaptığı Vatan Gazetesi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'ndeki görevi nedeniyle 27 Mayıs 2010 tarihinde ayrıldı. 29 Mayıs 2010 tarihli Parti Meclisi'nde CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) seçildi. 3 Kasım 2010 tarihinde yürürlükte bulunan tüzük uyarınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Önder Sav'dan boşalan Genel Sekreterlik makamına getirildi. 18 Aralık 2010'daki Cumhuriyet Halk Partisi 15. Olağanüstü Kurultayı'nda 1089 oyla yeniden Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 25 Aralık 2010'da toplanan Parti Meclisi kararıyla Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. 12 Haziran 2011 de yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde, CHP Eskişehir 1. sıra milletvekili adayı olarak seçilerek TBMM'ye girmiştir.

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Vatan gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakütesi'nde Anayasa Hukuku dersleri vermektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Batum, Gürcü asıllıdır

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