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Canlı anlatım: Trabzonspor St. Gallen maçı

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Konferans Ligi#Trabzonspor#St Gallen
Canlı anlatım: Trabzonspor St. Gallen maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 19:50

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, 0-0'ın rövanşında İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, 0-0'ın rövanşında İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR 0-1 ST. GALLEN

GOL: 31' Schmidt

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan Tufan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Enis

St. Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic

TRABZONSPOR ST. GALLEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

UEFA Konferans Ligi Play Off rövanş maçında Trabzonspor, St Gallen'i konuk ediyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele, ATV ekranlarından canlı izlenebilir.

 

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#UEFA Konferans Ligi#Trabzonspor#St Gallen

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