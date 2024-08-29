Canlı anlatım: Trabzonspor St. Gallen maçı

Güncelleme Tarihi:
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, 0-0'ın rövanşında İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR 0-1 ST. GALLEN
GOL: 31' Schmidt
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Ozan Tufan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Enis
St. Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic
TRABZONSPOR ST. GALLEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi Play Off rövanş maçında Trabzonspor, St Gallen'i konuk ediyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele, ATV ekranlarından canlı izlenebilir.