BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI CANLI YAYIN KANALI || Beşiktaş Lugona maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

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Avrupa'daki temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano'yu sahasında konuk edecek. Maç öncesinde heyecan devam ederken başta iki takımın taraftarları olmak üzere sporseverler "Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki maçla ilgili detaylar belli oldu. Peki, Beşiktaş Lugona maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü yani bugün İsviçre temsilcisi Lugano ile rövanş karşılaşmasına çıktı. Mücadele Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak.



Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Radu Petrescu yönetecek.

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MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU!

KAZANAN GRUP AŞAMASINA GEÇECEK

İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.

NECİP UYSAL OYANAYACAK MI?

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal görev yapamayacak.



Geçen hafta antrenmanda sakatlanarak çapraz bağlarından yaralanan ve sonrasında cerrahi operasyon geçiren tecrübeli futbolcu Lugano karşısında forma giyemeyecek.