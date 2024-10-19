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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 14°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.
ANKARA 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KONYA 2°C, 15°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR 0°C, 11°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu çevrelerine yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 3°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 6°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 15°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN 6°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kıyı kesiminde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 11°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 7°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık