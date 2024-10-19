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Son dakika hava durumu tahminleri il il (20 Ekim Pazar) | Yarın hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Meteoroloji İstanbul'a saat verdi! Anadolu Yakası'nda oturanlar dikkat!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il (20 Ekim Pazar) | Yarın hava nasıl olacak Hafta sonu yağmur yağacak mı Meteoroloji İstanbula saat verdi Anadolu Yakasında oturanlar dikkat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 21:24

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Sıcaklıklar perşembe gününden itibaren düşerek mevsim normallerinin altına düştü. Soğuk hava özellikle İstanbul'da etkili olurken, pazar için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın yağmur var mı? İşte, il il 20 Ekim hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 19°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı

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KIRKLARELİ 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il (20 Ekim Pazar) | Yarın hava nasıl olacak Hafta sonu yağmur yağacak mı Meteoroloji İstanbula saat verdi Anadolu Yakasında oturanlar dikkat

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

Son dakika hava durumu tahminleri il il (20 Ekim Pazar) | Yarın hava nasıl olacak Hafta sonu yağmur yağacak mı Meteoroloji İstanbula saat verdi Anadolu Yakasında oturanlar dikkat

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

ANKARA 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu

KONYA 2°C, 15°C
Az bulutlu

NEVŞEHİR 0°C, 11°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu çevrelerine yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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BOLU 3°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il (20 Ekim Pazar) | Yarın hava nasıl olacak Hafta sonu yağmur yağacak mı Meteoroloji İstanbula saat verdi Anadolu Yakasında oturanlar dikkat

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 6°C, 15°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 6°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kıyı kesiminde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM -5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 11°C
Az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il (20 Ekim Pazar) | Yarın hava nasıl olacak Hafta sonu yağmur yağacak mı Meteoroloji İstanbula saat verdi Anadolu Yakasında oturanlar dikkat

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 7°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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