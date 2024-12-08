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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat, Siirt ve Iğdır çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Ege kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Bayburt, Kars, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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DONDURUCU SOĞUKLAR GELİYOR!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, batı kesimi için sağanak uyarısı yaparken, doğu illeri için tarih vererek dondurucu soğukların geldiğini ifade etti. Prof. Dr. Şen'in, paylaşımı şu şekilde oldu:

Bugün Pazar, batı ve güneye yağmur; Doğu Anadolu'ya kar yağacak. Yağışların, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın da kuvvetli 50 kg, Muğla'da çok kuvvetli ve şiddetli 100 kg/m2 ye kadar yağabilir dikkat. Sıcaklık batıda ortalamanın üzerinde doğuda ortalamada.

Batı bölgelerde Lodosun devam ediyor, sıcaklık yüksek. İstanbul yağmurlu 16 C. Perşembe gününden itibaren doğu Anadolu'ya dondurucu soğuklar geliyor. Erzurum Tunceli Kars Van Ağrı Sivas civarında gündüz sıcaklıkları sıfırın altında gece -15 C altına inecek. Kuvvetli don olayı olur.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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ÇANAKKALE 14°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 12°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 12°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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ADANA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 13°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kastamonu ve Sinop hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun 'un iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bayburt çevreleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 17°C

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu