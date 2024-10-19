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Savcı Yavuz Engin kimdir? Yenidoğan Çetesini çökerten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in biyografi bilgileri

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#Yavuz Engin#Savcı Yavuz Engin#Büyükçekmece Savcısı Yavuz Engin
Savcı Yavuz Engin kimdir Yenidoğan Çetesini çökerten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Enginin biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 15:55

Yenidoğan Çetesi tarafından tehdit edilen ve soruşturma sürecinde gösterdiği dik duruş ile dikkatleri üzerine çeken Savcı Yavuz Engin, biyografisi ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Kuvözdeki bebekleri çeşitli yöntemlerle bilinçli olarak öldürerek karşılığında para alan çeteyi ve bağlantılarını tespit eden Savcı Yavuz Engin, soruşturmanın ilerlemesine büyük katkı sağladı. Peki, Yenidoğan Çetesini çökerten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bilgiler

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Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğmuş, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır.

Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.

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