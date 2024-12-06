Trabzonspor 2-2 Kasımpaşa (Maç özeti)

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kasımpaşa, VAR incelemesi sonucu kazandığı penaltıda 38. dakikada Cafu'nun ayağından bulduğu golle ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıda Şenol Güneş'ten Nwakaeme ve Enis Desten hamleleri geldi. Art arda pozisyonlar bulan Bordo-mavili takım 78. dakikada VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Banza, 79. dakikada skora dengeyi getirdi. Oyuna girip çok etkili olan Nwakaeme, 82. dakikada kafayla golü attı ve takımını öne geçirdi.

Kasımpaşa, 90+4'te bir gol daha buldu ancak VAR incelemesinde pozisyon ofsayt çıktı ve gol geçerlilik kazanmadı. Trabzonspor uzatmanın son anlarında Banza ile gole yaklaştı ancak sonuç çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Haberin Devamı

Bu sonuçla iki takım da puanını 16'ya yükseltti.

👀Simon Banza'nın son saniyede kaçırdığı gol pozisyonupic.twitter.com/6IDxfzSdDQ — Spor Arena (@sporarena) December 6, 2024

TRABZONSPOR 2-2 KASIMPAŞA

GOL: 38' Cafu (P), 79' Banza (P), 82' Nwakaeme, 90+1' Da Costa

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serdar, Batagoc, Malheiro, Eren, Mendy, Lundstram, Cham, Visca, Draguş, Banza

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Cafu, Fall, Ben Ouanes, Da Costa

Maçtan dakikalar

19. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında ceza alanı içinde Fall'ın kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.

22. dakikada Banza'nın ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, top kale direğinin üstünden auta gitti.

29. dakikada Fall'ın pasında ceza alanı içinde Aytaç Kara'nın vuruşunda, top az farkla kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti.

32. dakikada ceza alanı sağ tarafında Rodrigues'den sıyrılan Visca'nın sert şutunda kaleci Gianniotis'i geçen top üst direkten oyun alanına geri döndü.

35. dakikada Cham'ın pasında, ceza alanının dışından Draguş'un şutunda kaleci Gianniotis, tehlikeyi önledi.

37. dakikada ceza alanı sağ tarafında kalesini terk eden Uğurcan Çakır, çizgiye yakın yerde kayarak Da Costa'yı düşürdü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, pozisyonu önce dışarda değerlendirdi ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasının ardından penaltı kararını verdi.

Haberin Devamı

38. dakikada Cafu'nun kullandığı penaltı atışında Uğurcan Çakır'ın sağındaki direğe çarpan top, filelerle buluştu: 0-1.

50. dakikada Da Costa'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu uzaklaştırdı.

58. dakikada Cham'ın ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.

66. dakika Eren Elmalı'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Enis Destan'ın diziyle vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kontrol etti.

67. dakikada Malheiro'nun sağdan ortasında, ceza alanı içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis, yatarak topa sahip oldu.

72. dakikada Kasımpaşa kalecisi Gianniotis, önmeli bir gol tehlikesini önledi. Sol taraftan Visca'nın pasında altı pas içinde Banza'nın vuruşunda Gianniotis, yatarak topu çelmeyi başardı.

Haberin Devamı

77. dakikada topsuz alanda Rodrigues, Enis Destan'ı eliyle sert şekilde itti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterirken Rodrigues'e de sarı kart gösterdi.

78. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gianniotis'in ters köşesinden filelere yollayarak eşitliği sağladı: 1-1.

81. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Malheiro'nun sağdan ortasında, yakın mesafeden Nwakaeme kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.

90+1. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Ceza alanı sol tarafında Brekolo'nun yerden pasında altı pas çizgisinin gerisinde Da Costa, dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.

Haberin Devamı

90+3. dakikada konuk takımda Ben Ouanes'in yakın mesafeden filelere gönderdiği top, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

90+8. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, yakın mesafede Banza, uygun durumda kötü vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK! NWAKAEME KADROYA GERİ DÖNDÜ

Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, ligde geçen hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda geçen hafta ilk 11'de forma giyen Hüseyin Türkmen'in yerine Serdar Saatçi, Umut Güneş'in yerine Lundstram, Cihan Çanak'ın yerine Edin Visca ve Arif Boşluk'un yerine Eren Elmalı, görev yaptı.

Haberin Devamı

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.

En son ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyen Anthony Nwakaeme, 3 hafta aradan sonra kadroya girerek yedek kulübesinde oturdu.

TARAFTARIN İLGİSİ AZ

Karşılaşmaya taraftarlar fazla ilgi göstermezken Papara Park tribününde büyük boşluklar olduğu gözlendi. Konuk takım Kasımpaşa'ya ayrılan tribünde ise "bir" taraftarın olması dikkati çekti.