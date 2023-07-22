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Sarıkız Örümceği nerede yaşar, zehirli mi? Sarıkız Örümceği ısırığı nasıl tedavi edilir?

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Sarıkız Örümceği nerede yaşar, zehirli mi Sarıkız Örümceği ısırığı nasıl tedavi edilir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 14:12

Sarıkız Örümceği zehri ile tehlike saçıyor. 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşan ve zehriyle bir insanı ölüme götürebilen Sarıkız Örümceği, et yiyen örümcek olarak da biliniyor. Peki, Sarıkız Örümceği nerede yaşar, zehirli mi? Sarıkız Örümceği ısırığı nasıl nasıl tedavi edilir? İşte, o detaylar

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Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan Sarıkız Örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplıyor. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ NEREDE YAŞAR?

Sarıkız örümcekleri, özellikle Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak bulunurlar. Ayrıca Suriye, Irak, İran ve Kafkasya bölgelerinde de yaşadıkları bilinmektedir. Bu örümcekler, genellikle kırsal alanlarda, çalılık ve ormanlık arazilerde yaşarlar. Sıcak ve kurak iklimleri tercih ederler ve genellikle taşlar, ağaç kabukları veya bitkilerin yaprakları üzerinde örümcek ağları kurarlar.

SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ ZEHİRLİ Mİ?

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'sarıkız örümceği' 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.

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Havaların ısınması ile ortaya çıkan örümceğe karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Sarıkız Örümceği ISIRIRSA NE YAPILIR?

Sarıkız sizi soktuğu anda, o bölgeyi uyuşturur ve ısırdığı bölgedeki et erimeye başlar. Bu nedenle eğer böyle bir durum ile karşılaşırsanız anında amonyak tedavisi uygulamalısınız. Akabinde hemen bir sağlık kuruluşuna danışmalısınız.

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