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Regl iken denize girilir mi? Adet döneminde denize girmek zararlı mı? Uzmanlardan önemli uyarı

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Regl iken denize girilir mi Adet döneminde denize girmek zararlı mı Uzmanlardan önemli uyarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 09:36

Hamileyken denize girmek zararlı mı sorusu sık sık uzmanların da gündeminde yer alır. Hamilelik dönemi yaz dönemine gelen anne adaylarının kafasında pek çok soru işareti var. Özellikle ‘hamileyken denize girilir mi?’, ‘yüzersem bebeğime zarar gelir mi?’ soruları sık sık gündeme geliyor. Peki, anne adaylarının hamilelik döneminde denize girmesi sakıncalı mı?

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Yüzme, özellikle hamileliğin ilk 3 ay döneminde anne adaylarına hem psikolojik hem de fiziksel anlamda katkı sağlar.Suyun desteği ve kaldırma gücünün etkisi anne karnındaki bebek için de faydalıdır. Denize girdiğinizde vücudunuzda farklı tepkiler ortaya çıkmıyorsa, doktorunuz yaptığı tetkikler sonucunda bebeğinizin gelişiminde bir anormallik görmüyorsa hamileliğiniz boyunca yüzmeye devam etmenizde hiçbir sakınca yok demektir. Peki, yüzmenin faydaları nelerdir? 

Hamilelikte yüzmenin faydaları nelerdir? Hamilelikte yüzmenin faydaları nelerdir?

• İlk aylardaki bulantı ve kusma şikayetlerinizin azalmasını sağlar.
• Sırt ve bel ağrılarınızı önler, kaslarınızın güçlenmesini ve vücudunuzun daha çevik olmasını sağlar.
• Stresi azaltır, psikolojik bir rahatlama sağlar.• Uyku sorunlarını azaltır ve aşırı kilo almayı önler. Doğumdan sonra da formunuza daha kolay dönmenize yardımcı olur.
• Halsizlik ve yorgunluk şikayetlerini azaltır.
• Gebelikte tansiyon yükselmesi ile ilgili problemleri önler.

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Hamileyken denize girerken nelere dikkat etmeli?

• Hamileyken aşırı sıcakta uzun süre kalmak, düşük doğum tehlikesinin artmasına sebep olur. Ayrıca hem annenin hem de bebeğin aşırı su kaybetmesine ve vücut ısısının artmasına neden olarak bebeğin sağlığını tehlikeye atabilir. Bu nedenle anne adayları özellikle öğle sıcaklarında denize girmemeli ve güneşten korunmalıdırlar.

• Özellikle hamilelik döneminde, kramp görülme sıklığı artar. Bu yüzden anne adaylarının tek başına denize girmemesi ve denizde fazla açılmamaya özen göstermeleri gerekmektedir.

• Anne adayı denizden sonra ıslak mayo ile kalmamalı olabildiğince kısa sürede değiştirmelidir.

• Hamilelik döneminde, değişiklik gösteren hormonların ve güneşe maruz kalmış olmanın da etkisiyle ciltte bazı renk değişiklikleri meydana gelebilir. Güneş kremi ve şapka kullanımı bu dönemde oldukça önemlidir.

• En önemli şey suyun temiz olmasıdır. Eğer su temiz olmazsa cilt mantarı, idrar yolu enfeksiyonu, göz iltihapları, vajinit gibi durumlara yol açabilir. Deniz suyuna kanalizasyon karışmışsa bu E.COLİ denilen mikroorganizmaların çoğalmasına neden olur. 

• Kıyı seçerken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de kolibasili oranı düşük olanını tercih etmek gerekir. Bununla ilgili o ildeki sağlık müdürlüğü veya sağlık ocaklarından bilgi alınabilir. Koli basili oranının yüksek olması ishale, cilt ve göz enfeksiyonlarına yol açabilir

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