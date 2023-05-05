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ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | Özel Güvenlik sınav sonuçları (ÖGG) bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak? Kritik haftaya girildi!

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#Ögg#Ögg Sonuçları#Ögg Sınav Sonuçları
ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | Özel Güvenlik sınav sonuçları (ÖGG) bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak Kritik haftaya girildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 08:42

Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama ekranı için gözler yapılacak duyurulara çevrilmiş durumda. Yapılan değerlendirmelerin ardından ÖGG sınav sonuçları erişime açılacak. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 Nisan'da düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonrası değerlendirme süreci başladı. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecek. Söz konusu sınavın cevap anahtarı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde görüntülenebilecek. İşte, ÖGG sınav sonuç tarihi bilgisi.

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Özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı, adayların yoğunlaştığı başlıca konulardan oldu. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar ÖGG sınav sonuç tarihi için yapılacak açıklamaya kilitlendi. 30 Nisan Pazar günü düzenlenen Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonrası, ÖGG soru ve cevap anahtarı üzerinden adaylar netlerini hesaplamaya başladı. ÖGG soru ve cevap anahtarı kitapçıkları yayınlanırken, sonuçlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” sitesinden ilan edecek. Adaylar ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranında şifre ve T.C kimlik numaralarını kullanacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınavı 30 Nisan Pazar günü düzenlendi.

EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs günü erişime açılması planlanıyor.

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ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.



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