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Meteoroloji yeni haftanın hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (10 Haziran) hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Sıcaklıklar artıyor!

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Meteoroloji
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (10 Haziran) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Sıcaklıklar artıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 22:40

Yeni haftanın hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, salı günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Giresun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Haziran hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Giresun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesimini parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji yeni haftanın hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (10 Haziran) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Sıcaklıklar artıyor

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (10 Haziran) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Sıcaklıklar artıyor

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu

KONYA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (10 Haziran) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Sıcaklıklar artıyor

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 16°C, 32°C
Az bulutlu

ARTVİN 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ERZURUM 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 14°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (10 Haziran) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Sıcaklıklar artıyor

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Meteoroloji

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