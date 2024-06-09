Meteoroloji yeni haftanın hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (10 Haziran) hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Sıcaklıklar artıyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Giresun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesimini parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KONYA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 16°C, 32°C
Az bulutlu
ARTVİN 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 14°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu