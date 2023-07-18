LOL Dereceli Sezonu bitti mi? 2023 LOL 2. Mevsim ne zaman hangi tarihte başlayacak? İşte LOL yeni sezon tarihi!

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LOL 2. Mevsim tarihi için geri sayım başladı. LOL (League of Legends) dereceli sezonu1. mevsimi 17 Temmuz'da saat 23.59'da sonlandı. Peki, LOL yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, o detaylar.

LOL yeni sezon ne zaman?

LOL 2. mevsim 19 Temmuz saat 12.00'de başlayacak. Oyuncular yeni sezona sıfırlanmış puanları ile girecek ve tekrar hızlıca yükselmeye çalışacak!

ÖDÜLLER NELER?

Sihirdar Vadisi Tekli/Çiftli veya Esnek'te gerekli mevsim puanına ulaşan tüm oyuncular Şanlı Anivia kostümünü kazanacak. Şanlı Anivia renklerini de her iki sıraya ödül olarak dağıtacağız. İki sırada da aynı aşama için aynı renk verilecek. Kostümü kazandıysan ve Bronz'un üstündeki bir aşamaya ulaştıysan önceki renkleri elde edeceksin. Demir'in üstündeki bir aşamaya ulaştığında da ilave kostüm renkleri alacaksın (Yani Demir'in üzerindeki her bir derece için farklı bir renk! Yapabilirsin, sana inanıyoruz!).

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3. TAKDİR SEVİYESİ VE ÜZERİ ÖDÜLLERİ

Takdir ödüllerini 2. mevsimde dağıtacağız. O zamana dek takdire layık bir şekilde savaşmaya devam et!