Güncelleme Tarihi:
Araç satış yetki belgesi ile ikinci el araç satışında önemli bir sürece giriliyor. Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişikliğine göre otomobil pazarında dengesiz fiyat politikasına neden olduğu için eleştirilerin odağındaki internet üzerinden ikinci el araç satışlarına düzenleme getirildi. Resmi Gazete'nin 27 Ağustos tarihli Ticaret Bakanlığı Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'e göre bundan sonra işletmelerin ilan verirken uyacağı yükümlülükler ve ilan sitelerinin uyacağı kurallar belirlendi. Peki, araç satış yetki belgesi nasıl alınır? 2.el araç satış belgesi nereden ve nasıl alınıyor?
ARAÇ SATIŞ YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?
2. el araç satışı yapabilmek için öncelikle "İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi" alınması gereklidir. Bu belgeyi almak için işletmenizin bulunduğu ilin Ticaret İl Müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Gerekli belgeler arasında;
Başvurular, İkinci El Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılmakta olup, herhangi bir başvuru ücreti alınmamaktadır.
Mesleki Yeterlilik Belgesi veren Kurumlar:
Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilmektedir. 20 Haziran 2019 tarihi itibariyle http://eski-portal.myk.gov.tr/ linkinden kurum ve kuruluşlara ulaşılabilmektedir.