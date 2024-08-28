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Araç satış yetki belgesi nasıl alınır? 2.el araç satış belgesi nereden ve nasıl alınıyor?

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Araç satış yetki belgesi nasıl alınır 2.el araç satış belgesi nereden ve nasıl alınıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 14:44

İkinci el araç satış yetki belgesi, yeni döneme girilirken gündemde yer alıyor. İkinci el araç satışı yapabilmek için gerekli olan yetki belgesi, Ticaret İl Müdürlüklerinden alınabiliyor. Başvurular, İkinci El Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor ve başvuru sürecinde çeşitli belgeler gerekiyor. Yetki belgesi olmadan 2. el araç satışı yapılamayacağı için bu belgeyi almak isteyenlerin başvuru sürecini dikkatlice takip etmeleri önem taşıyor. Peki, Araç satış yetki belgesi nasıl alınır? 2.el araç satış belgesi nereden ve nasıl alınıyor?

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Araç satış yetki belgesi ile ikinci el araç satışında önemli bir sürece giriliyor. Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişikliğine göre otomobil pazarında dengesiz fiyat politikasına neden olduğu için eleştirilerin odağındaki internet üzerinden ikinci el araç satışlarına düzenleme getirildi. Resmi Gazete'nin 27 Ağustos tarihli Ticaret Bakanlığı Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'e göre bundan sonra işletmelerin ilan verirken uyacağı yükümlülükler ve ilan sitelerinin uyacağı kurallar belirlendi. Peki, araç satış yetki belgesi nasıl alınır? 2.el araç satış belgesi nereden ve nasıl alınıyor?

ARAÇ SATIŞ YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?

2. el araç satışı yapabilmek için öncelikle "İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi" alınması gereklidir. Bu belgeyi almak için işletmenizin bulunduğu ilin Ticaret İl Müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Gerekli belgeler arasında;

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  • Oda Kayıt Belgesi
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Öğrenim Durumunu Gösterir Belge
  • Mesleki Yeterlilik Belgesi
  • Ticari işletmeler için başvuran ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kullanıcının şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri
  • Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 
  • İşyerinin satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtlarınında kapsama alındığı mali sorumluluk sigorta poliçesi yer alıyor

Başvurular, İkinci El Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılmakta olup, herhangi bir başvuru ücreti alınmamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi veren Kurumlar:
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilmektedir. 20 Haziran 2019 tarihi itibariyle http://eski-portal.myk.gov.tr/  linkinden kurum ve kuruluşlara ulaşılabilmektedir.

 

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