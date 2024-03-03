Kullanılan kimyasal madde gözler için ciddi riskler içeriyor... Kirpik liftingi hakkında bilinmesi gereken 6 soru ve cevabı

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Kirpiklerin kıvrılması ve boyanması işlemi olan kirpik liftingi, uygulama sırasında kullanılan kimyasal maddenin gözle temas etmesi halinde bir güzellik uygulaması olmaktan çıkıp risk faktörü hâkline gelebiliyor.

Öte yandan bu uygulamaya talep de oldukça fazla ve her geçen gün artıyor. Göz hastalıkları uzmanları, kirpik uygulamaları sırasında kullanılan kimyasal maddelerin göze temas etmesi sonucu kendilerine başvuran hasta sayısının sanılandan çok daha fazla olduğunu söylüyorlar. Eğer dikkat edilmez ise kalıcı hasara dahi sebep olabilecek kirpik liftinginin tüm risklerini Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Tutaş Günaydın’a sorduk.

1- Kirpik işlemlerinde kullanılan malzemelerin gözle teması nasıl riskler içeriyor?

Kirpik liftingi ve benzeri kozmetik uygulamaların popülerliği günümüzde gittikçe artıyor. Ancak bu işlemlerde kullanılan malzemelerin gözle teması ya da işlemin kendisi, cilt üzerindeki diğer bölgelere nazaran daha hassas olan göz dokusuna zarar verebiliyor ve gözde başta alerji olmak üzere, enfeksiyona, gözün saydam dokusu olan korneada çizilmeye ya da yara oluşmasına, kılcal damar çatlaması gibi durumlara yol açabiliyor.

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2- Bu maddelerin göze teması sonrası gözde meydana gelebilecek semptomlar neler?

Kızarıklık ve tahriş: Göze temas eden kimyasallar, gözde kızarıklık, tahriş ve yanma hissine neden olabilir.

Gözde kaşıntı ve hassasiyet: Malzemelerin alerjik reaksiyonlara veya tahrişe yol açması sonucu gözde kaşıntı ve hassasiyet oluşabilir.

Gözde şişlik: Göz kapağı veya göz çevresindeki deri, alerjik reaksiyonlar veya tahriş nedeniyle şişebilir.

Bulanık görme: Kirpik işlemlerinde kullanılan malzemelerin göze teması sonucu geçici bulanık görme yaşanabilir.

Göz enfeksiyonları: Hijyenik olmayan koşullarda yapılan uygulamalar veya kullanılan malzemelerin kontamine olması, göz enfeksiyonlarına yol açabilir.

3- Yaşanacak herhangi sorunun tedavisi mümkün mü?

Tedavi, semptomların şiddetine ve türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hafif semptomlar için soğuk kompres uygulaması, göz damlaları veya antihistaminikler gibi ilaçlar kullanılabilir. Ancak ciddi semptomlar veya göz enfeksiyonları söz konusuysa bir göz doktoruna başvurulması önemlidir. Örneğin gözde ciddi kızarıklık, ağrı, sulanma, bulanık görme, olası bir enfeksiyonun ya da gözün saydam dokusu olan korneanın çizilmesi gibi nedenler ile olabilir. Bu durumların tedavisinde antibiyotikli göz damla veya pomadları, suni göz yaşları, gözün kapatılarak tedavi edilmesi gibi yöntemler uygulanmalıdır.

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4- Kalıcı bir hasar durumu söz konusu mu?

Kirpik liftingi nedenli travmanın göze verdiği hasar nadir de olsa kalıcı olabilir. Bu nedenle, kirpik işlemlerini yaptırmadan önce iyi bir araştırma yapılması ve güvenilir bir uzmana başvurulması önemlidir.

5- Kirpiklere uygulanan bu işlemleri tercih edenlere neler önerirsiniz?

-- Güvenilir ve deneyimli bir kozmetolog veya güzellik uzmanından hizmet almak önemlidir.

-- İşlem sırasında kullanılan malzemelerin ve ekipmanın hijyenik olduğundan emin olunmalıdır.

-- İşlem öncesinde ve sonrasında, kullanılan malzemelerin içeriği ve işlemin potansiyel riskleri hakkında bilgi edinmek önemlidir.

-- İşlem öncesinde alerjik reaksiyon riskini azaltmak için özellikle alerji öyküsü olan kişilere alerji testi yapılabilir.

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-- İşlem sonrasında oluşabilecek herhangi bir sorunun erken tespiti için düzenli olarak göz doktoruna gitmek önemlidir.

Kirpik liftingi işlemini, güvenilir ve deneyimli bir kozmetik salonunda veya güzellik merkezinde yaptırmak önemlidir. Lisanslı ve eğitimli bir uzmana gitmek, işlemin doğru bir şekilde yapılmasını sağlayabilir ve olası komplikasyonları azaltabilir. Kirpik liftingi, genellikle kirpikleri daha belirgin hale getirmek isteyenlere uygulanmaktadır. Ancak bazı durumlarda, özellikle hassas göz yapısına sahip olanlar veya göz çevresinde cilt problemleri olanlar için uygun olmayabilir. Bu nedenle, özellikle göz sağlığıyla ilgili sorunu olanlar, işlem öncesinde mutlaka göz hekimine danışmalıdır. Ayrıca işlem öncesinde, işlemi yapacak kişiler tarafından dikkat edilmesi gerekenler de detaylı biçimde anlatılmalıdır. Doç. Dr. Nesrin Tutaş Günaydın

6- Kirpikler dışında göz çevresine uygulanabilecek herhangi bir işlemde de göz problemi yaşama riski var mı?

Göz çevresine uygulanabilecek diğer işlemlerde de göz problemi yaşama riski olabilir. Özellikle kimyasal içeren ürünlerin kullanılması veya hijyenik olmayan koşullarda yapılan işlemler, göz sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle, her türlü kozmetik işlemde hijyen kurallarına uyulması ve güvenilir uzmanlardan hizmet alınması önemlidir.

İşlem sonrası gözünde sorun yaşayan hastalarla maalesef ben de karşılaştım. Bu durumlarda hızlıca tedaviye başlanması ve tedaviye uyum çok önemli. Bu nedenle herhangi bir semptom veya sorunla karşılaşılması durumunda bir göz hekimine zaman kaybetmeden başvurulmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.