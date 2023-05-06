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KPSS BAŞVURUSU TARİHLERİ 2023 | Memurluk sınavı (KPSS) başvuru ücreti ne kadar, kılavuz yayınlandı mı?

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#KPSS Başvuruları Ne Zaman#2023 KPSS Başvuru Tarihi#ÖSYM
KPSS BAŞVURUSU TARİHLERİ 2023 | Memurluk sınavı (KPSS) başvuru ücreti ne kadar, kılavuz yayınlandı mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 15:22

KPSS başvuruları ne zaman, sorusunun yanıtı belli oldu. Aldıkları eğitimleri kamu kurumlarında değerlendirme hedefinde olan adaylar, KPSS lisans oturumlarına katılacak. Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Adaylar başvurularını belirlenen takvim doğrultusunda oturum belirleme ve sınav ücreti yatırma olarak iki aşamada gerçekleştirecek. KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmayacak. Peki 2023 KPSS başvuru tarihi ne zaman? İşte, ÖSYM’nin paylaştığı takvimin güncel son durum…

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Kamu kurumları personel seçme sınavı KPSS sınav tarihleri belli oldu. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından güncel sınav tarihleri açıklandı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün ve 2. gün oturumları 29-30 Temmuz tarihlerinde organize edilecek. Sınav hazırlıklarına başlayan adaylar, başvuru takvimini kaçırmamak için KPSS başvuru tarihlerine odaklandı. Sınav başvuruları, ÖSYM AİS üzerinden girilecek oturumun belirlenmesi ve sınav ücretinin yatırılması ile gerçekleştiriliyor. Peki 2023 KPSS başvuruları ne zaman? İşte, ÖSYM’nin açıkladığı tarihler…

2023 KPSS başvuruları ne zaman?

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmadığından başvuru işlemleri önümüzdeki yıl yapılacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Oturumları belirleyen adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yaparak sınav başvurusunda bulunacak. Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM’leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

2023 KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz 2023 KPSS başvuru kılavuzunu erişime açmadı. KPSS başvuru kılavuzunda sınav ücretleri yer alacak. Geçtiğimiz yıl sınav ücretleri şu şekildeydi;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

MEMUR ADAYLARINA MÜLAKAT MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan kamuda mülakat ile ilgili detayları aktardı. Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceklerinin altını çizen Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." dedi.

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2023 KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS 2023 Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 23 Temmuz

KPSS 2023 Alan Bilgisi 1. Gün 29 Temmuz

KPSS 2023 Alan Bilgisi 2. Gün 30 Temmuz

KPSS 2023 ÖABT SINAVI 6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

 

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