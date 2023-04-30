Kızılay 3 bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Hane başı 3 bin TL ödeme süreci başladı!

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Kızılay 3 bin TL yardım ödemesi için herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmiyor. Ödemeler için T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın deprem öncesinde sağladığı sosyal yardımlardan yararlanan ve deprem bölgesinde ikamet eden en fazla ihtiyaç sahibi durumundaki kişilerin verisi temin edildi. İşte, Kızılay 3 bin TL yardım ödemesi hakkında detaylı bilgiler

KIZILAY 3 BİN TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL BELİRLENDİ?

BİZ Projesi, deprem öncesinde bölgedeki ilgili illerde ikamet etmiş ve bu illerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla muhtaçlık çerçevesinden sağlanan sosyal yardımların bir kısmından faydalanan hanelere yöneliktir.

Proje kapsamında yardım alacak haneler belirlenirken ilgili SYDV'ler tarafından sağlanan yardımların bir kısmından (engellilik, yaş, cinsiyet ve aile yapısı gibi kırılganlıkları dikkate alınarak) faydalanma durumu ile AFAD'dan alınan bilgi ışığında hanelerin deprem sonrası evlerinin/binalarının hasar seviyesi (orta ve üst derecede hasar) değerlendirilmiştir. Daha detaylı bilgi için bu linkte yer alan “Değerlendirme ve Yardım Alma” başlığına tıklayabilirsiniz.

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KİMLER Kızılay 3 bin TL YARDIMI ALABİLİYOR?

Türkiye Aile Destek Programı

Şartlı Eğitim Yardımı

Yaşlı Yardımı

Şartlı Sağlık Yardımı

Afet için Tek Seferlik Ödeme

Engellilik Yardımı

Diğer Deprem Yardımları

Gıda Yardımı

Eşi Ölen Kadınlara Yardım Programı

Şartlı Gebelik Yardımı

Yetim Yardımı

Engelli Yakınları Yardımı

Diğer Afet Yardımı

Kronik Hastalık Yardımı

Silikoz Yardımı

KIZILAY BİZ ÖDEMESİ NASIL FİNANSE EDİLİYOR?

BİZ Projesi, Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından 50%-50% olarak eşit şekilde finanse edilmektedir.

SON ÖDEME MAYIS'TA

Proje kapsamındaki ödemelerin iki ay sürmesi planlanmıştır. BİZ Projesi kapsamında ödenecek yardımlar Nisan ayında başlayacak, Mayıs 2023'de sona erecektir. Bu kapsamda proje yararlanıcıları iki ödeme alacaklardır.