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Keten Tohumu faydaları ile şaşırtıyor! İşte, keten tohumunun pek bilinmeyen faydaları

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Keten Tohumu faydaları ile şaşırtıyor İşte, keten tohumunun pek bilinmeyen faydaları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 17:16

Keten tohumu, yapılan klinik çalışmalarda kanser hastalığında önleyici etkileri, kolesterol seviyesinde düşüş sağladığının gözlemlenmesi, altenatif tıp alanında sıklıkla kullanılmasına olanak sağlamıştır. Keten tohumunun faydaları arasında eklem romatizmasına sağladığı yararlar da bilim insanlarının yaptığı klinik çalışmalarla ortaya çıkmıştır. İşte, keten tohumunun faydaları hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Keten tohumu birçok faydasıyla, bitkisel tedavi yöntemlerinin önemli ürünleri arasında yer alıyor. Keten tohumu, sindirim sistemi, kalp sağlığı ve kolesterol seviyelerinde etkileri ile dikkat çekmiştir. İşte, keten tohumu faydaları hakkında tüm detayları

Keten Tohumu Sindirim Sistemi Sağlığına Faydalıdır: Keten tohumu içerdiği diyet lifleri sindirim sistemi için çok faydalıdır. Keten tohumu bol miktarda içerdiği diyet lifleri sindirilmesi zor olan besinlerin daha kolay sindirilmesini sağlar ve bu sindirim sistemin aşırı yorulmasına engel olur. Bu özelliği ile keten tohumu bağırsakların düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Keten tohumunun içerdiği bol miktardaki diyet lifleri ayrıca erkeklerde prostat kanseri kadınlarda ise meme kanserine yakalanma riskini azaltır.

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Keten Tohumu Kalp Sağlığını Korur: Keten tohumunun diğer bir özelliği ise iyi bir antioksidan olmasıdır. Bu özelliği ayrıca keten tohumunun kolesterolü sağlıklı bir seviyede tutmasını sağlar. Aynı zamanda kan şekerini düzenler. Bütün bu özelliği sayesinde de dolaylı olarak kalp ve damar sağlığını korur. Keten tohumu böylece yüksek kolesterolden ve kan şekerinden kaynaklanabilecek kalp hastalıklarını engeller.

Genel anlamda meyve, sebze ve kepekli tahıllar zengin bir diyet depolarıdır. Bu tür besinler kalp hastalıkları ve felç risklerini azaltırlar. Düzenli olarak keten tohumu tüketmek kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterol seviyesini arttırır.

Metabolizmayı Güçlendirir: Keten tohumu vücudun genel anlamda düzgün çalışması için gerekli olan B vitamini, manganez ve magnezyumu bol miktarda içermektedir. Bu vitamin ve elementler yardımıyla genel anlamda vücudun sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmesini sağlar. Ayrıca kemik ve iskelet sağlığında keten tohumunun oynadığı rol çok fazladır.

Kadın Hormonlarını Keten Tohumu Dengeler: Keten tohumu kadın hormonunu dengeleyen bir madde olan lignans maddesini bol miktarda içermektedir. Bunun yanında aynı madde doğurganlığı arttırır ve menopoz semptomlarını azaltır. Ayrıca bu maddenin meme kanserini önleyici özelliği vardır.

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Keten Tohumu Menepoz Sorunlarını Ortadan Kaldırır: Son zamanlarda yapılan çalışmalar keten tohumunun menopoz sorunları için şifa olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanında vajinal kuruluk tedavisi için etkili bir şifa kaynağı olabilir. Dolaylı olarak bu sorunlardan kaynaklanan sinir bozukluklarını ortadan kaldırır.

Yüksek Kolesterolü Dengeler: Keten tohumunun içerdiği bol miktardaki Omega 3 ve Omega 6 kolesterol üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Keten tohumunun bol miktarda içerdiği bu yağlar sayesinde iyi ve kötü kolesteroller sağlıklı seviyede korunabilir.

Ayrıca keten tohumu yağında bulunan lignan olarak adlandırılan maddelerin birçok kanser çeşidine karşı koruyucu özelliği vardır. Sadece bu özelliğinden dolayı bile keten tohumu yağının düzenli bir şekilde tüketilmesinde faydalıdır. Fakat keten tohumu yağının faydaları bu kadarla kalmıyor:

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• Keten tohumu yağı, cilt hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Bazı sağlık uzmanları aynı şekilde gut hastalığına yakalanma riskini azalttığını söylemektedirler.

• Keten tohumu yağı deri ve ciltlerde meydana gelen iltihap ve enfeksiyon hastalıklarına karşı bünyeyi korur.

• Egzama, mantar, sedef hastalıklarına karşı etkilidir. Güneş yanıklarından dolayı meydana gelen ağrıları giderir ve iyileşmeyi hızlandırır. Bunun için zarar gören kısma pamukla uygulanabilir.
• Keten tohumu yağında bulunan Omega-3 yağ asitleri saçların sağlığı için faydalıdır. Bir kaşık suya keten otu yağı karıştırılarak saç yıkanır ve daha sonra durulanır.

• Keten tohumu yağı prostat, meme ve göğüs kanserlerine yakalanma riskini azaltır.

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• Kadınların kısırlık sorunlarına çözüm olabilir. Keten tohumu yağının ayrıca menopoz sorunlarına karşı etkili olduğu bilinir.

• Keten tohumu yağı mide ve bağırsaklarda meydana gelen sorunları onarır. Antioksidan özelliğinden dolayı bağırsakları temizler ve sağlıklı çalışmasını sağlar.

• Bazı sağlık uzmanları keten tohumu yağının solunum yolları için de faydalı olduğunu söylemektedirler. Öksürmeye karşı etkili olduğu ve balgam söktürücü olduğu söylenir.

• Keten tohumu yağı romatizma ağrılarını azaltabilir. Bunun için romatizma ağrısının olduğu kısma ayrıca dışarıdan uygulanabilir.

• Keten tohumu yağının sinir sistemi üzerinde olumlu etkisinin olduğunu söyleyen uzmanlar vardır. Keten tohumu yağının günlük bir yemek kaşığı tüketilmesinin faydaları çoktur.

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Keten Tohumu Yağının Kullanımı: Keten tohumu yağı aşırı kullanılmadığı sürece her zaman sağlığa faydalıdır ve günde ortalama bir şeker kaşığı veya en fazla bir çorba kaşığı olarak sadece bir defa tüketilmesi önerilir.

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