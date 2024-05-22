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UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ 2024 || Atalanta-Bayer Leverkusen maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın kanalı...

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#UEFA Avrupa Ligi Finali#Atalanta#Bayer Leverkusen
UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ 2024 || Atalanta-Bayer Leverkusen maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte canlı yayın kanalı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 10:07

UEFA Avrupa Ligi final heyecanına sahne olacak. Atalanta ve Leverkusen, Dublin'de oynanacak final maçında karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Marsilya’yı rövanşta 3-0 mağlup eden İtalyan ekibi Atalanta finale yükseldi. Diğer taraftan da yarı final ilk maçında deplasmanda 2-0 yendiği Roma ile evinde 2-2 berabere kalan Leverkusen de diğer finalist oldu. Şimdi gözler final mücadelesinde. Peki Atalanta-Bayer Leverkusen maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte kanal ve canlı yayın bilgisi...

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Atalanta-Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi finalinde mücadele edecek. İki ekip daha önce UEFA organizasyonlarında iki defa karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım da maç sonunda kupayla ayrılmayı hedefliyor. İşte Atalanta-Bayer Leverkusen maçı canlı yayın bilgisi...

ATALANTA-LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atalanta ve Bayer Leverkusen mücadelesi bu akşam (22 Mayıs Çarçamba) saat 22.00'da başlayacak.

Dublin Arena'da oynanacak mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

ATALANTA-LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Atalanta ve Leverkusen Avrupa Ligi final maçı TV8,5 üzerinden canlı ve naklen takip edilebilecek.

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#UEFA Avrupa Ligi Finali#Atalanta#Bayer Leverkusen

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