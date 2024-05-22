UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ 2024 || Atalanta-Bayer Leverkusen maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın kanalı...

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Atalanta-Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi finalinde mücadele edecek. İki ekip daha önce UEFA organizasyonlarında iki defa karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım da maç sonunda kupayla ayrılmayı hedefliyor. İşte Atalanta-Bayer Leverkusen maçı canlı yayın bilgisi...

ATALANTA-LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atalanta ve Bayer Leverkusen mücadelesi bu akşam (22 Mayıs Çarçamba) saat 22.00'da başlayacak.

Dublin Arena'da oynanacak mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

ATALANTA-LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Atalanta ve Leverkusen Avrupa Ligi final maçı TV8,5 üzerinden canlı ve naklen takip edilebilecek.