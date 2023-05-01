Karabük Kardemir 600 işçi alımı yapacak! Karabük Kardemir işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu!

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Karabük Kardemir 600 işçi alımı kontenjanları için bekleyiş başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TTK'ya yapılacak işçi alımı için müjde vererek yaz aylarında başvuranların işe başlamış olacağını söyledi. Bir işçi alımı için daha açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabük Kardemir'e 600 işçi, alınacağını söyledi. Kardemir Demir Çelik Sanayi bünyesinde istihdam etmek isteyenler için başvuru şartları ve tarihleri henüz belli olmadı.

KARABÜK KARDEMİR İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Türk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

1 Mayıs'ı adeta bayram gibi geçirme dönemi bizim dönemimizde oldu. Bende bir işçinin oğlu olarak, alın terleriyle katkı yapan işçilerimin 1 Mayıslarını tebrik ediyorum. Bunla ilgili de bir müjde vermek istiyorum. TTK'ya alımlarla ilgili bir ilan açıklamıştık.

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2 bin işçi alacağımızı duyurmuştuk. Yaz aylarında işe başlamış olacak. Karabük Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alınacağını duyuruyorum. Bunun şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin 14 Mayıs ile ilgili hassasiyetlerine inanıyorum. Sakın bu işe hafife almasınlar, sağlama alsınlar.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz başvuru şartları belli olmadı. Başvuru şartları ve tarihlerinin ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor. Ancak daha önceki işçi alımı şartları şöyleydi;

- Türk vatandaşı,

- Kamu haklarından mahrum bulunmayan,

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamış,