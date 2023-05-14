İstanbul Metro Sefer Saatleri 14 Mayıs 2023 || Seçim günü hangi metro hatları, saat kaça kadar uzatıldı?

Haberin Devamı

Metro İstanbul seferleri seçim nedeniyle 02.00'ye uzatıldı. Metro İstanbul, işlemlerin geç saatlere kadar sarkması olasılığı nedeniyle bu gece seferlerini uzattığını duyurdu. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, uzatılan Metro İstanbul seferleri de belirtildi. İşte seçim günü uzatılan İstanbul Metro hatları...

14 MAYIS 2023 UZATILAN İSTANBUL METRO HATLARI

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri nedeniyle Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı

M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı

F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı