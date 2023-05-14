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İstanbul Metro Sefer Saatleri 14 Mayıs 2023 || Seçim günü hangi metro hatları, saat kaça kadar uzatıldı?

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#Metro İstanbul#İstanbul Metro Saatleri#Seçim Günü Metro
İstanbul Metro Sefer Saatleri 14 Mayıs 2023 || Seçim günü hangi metro hatları, saat kaça kadar uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 11:32

Metro İstanbul sefer saatlerinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle düzenleme yapıldı. Oy kullanmak için sandık başına gidecek olan seçmenlerin yanı sıra sandık görevlileri de sandıkların başında olacak. Bu nedenle İstanbul metro saatleri bazı hatlarda gece 02:00'ye kadar uzatıldı. Metro kullanmak isteyen vatandaşlar İstanbul Metro saatleri için araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 14 Mayıs seçim günü hangi metro hatları, saat kaça kadar uzatıldı? İşte, uzatılan İstanbul Metro Sefer Saatleri 14 Mayıs 2023

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Metro İstanbul seferleri seçim nedeniyle 02.00'ye uzatıldı. Metro İstanbul, işlemlerin geç saatlere kadar sarkması olasılığı nedeniyle bu gece seferlerini uzattığını duyurdu. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, uzatılan Metro İstanbul seferleri de belirtildi. İşte seçim günü uzatılan İstanbul Metro hatları...

İstanbul Metro Sefer Saatleri 14 Mayıs 2023 || Seçim günü hangi metro hatları, saat kaça kadar uzatıldı

14 MAYIS 2023 UZATILAN İSTANBUL METRO HATLARI

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri nedeniyle Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı
M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı
M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı
F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı

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