Instagram’a gelen MSN şarkı ekleme özelliği sosyal medyada trend oldu! Instagram notlara şarkı nasıl eklenir?

Haberin Devamı

Instagram notlara şarkı ekleme özelliği kullanıcıların yüzünü güldürdü. Aktif olarak milyonlarca kullanıcısı bulunan, fotoğraf ve video paylaşma platformu Instagram, yıllar önce MSN’de kullanılan nostaljik özelliği nihayet kullanıcılarıyla buluşturdu. Kullanıcılar, Instagram notlar bölümüne o an dinledikleri şarkıları takipçileriyle paylaşabiliyor. İşte Instagram’a gelen MSN şarkı ekleme özelliğinin detayları…

MSN’NİN NOSTALJİK ÖZELLİĞİ INSTAGRAM’DA!

Mark Zuckerberg’in CEO koltuğunda oturduğu Meta şirketinin en değerli marakalarından birisi olan Instagram, 2000’li yıllarda popüler olan Windows Live Messenger uygulamasının bir özelliğini getirdi. Instagram’da geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan notlar bölümünde artık şarkı da paylaşılabiliyor.

Haberin Devamı

Notlar alanına müzik ekleyen kullanıcı sevdiği bir müziğin 30 saniyesini burada yayınlayabiliyor. Takipleştiği diğer kullanıcılar müzikleri DM alanında görürken üzerine tıkladığında paylaşılan müziği de dinleyebilecek.

Instagram notlar’A ŞARKI NASIL EKLENİR?

Instagram Notlar’a müzik eklemek özelliğini kullanmak için;