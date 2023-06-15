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Instagram’a gelen MSN şarkı ekleme özelliği sosyal medyada trend oldu! Instagram notlara şarkı nasıl eklenir?

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#Instagram#Instagram Notlar#Instagram Şarkı Ekleme
Instagram’a gelen MSN şarkı ekleme özelliği sosyal medyada trend oldu Instagram notlara şarkı nasıl eklenir
Muhammed Fatih Karabulut
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 15:08

Popüler sosyal medya ağı Instagram’a gelen notlara şarkı ekleme özelliği kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti. Meta bünyesi altında faaliyet gösteren ve dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram, bir dönem MSN uygulamasında kullanılan şarkı dinleme özelliğini getirdi. Kullanıcılar, mesaj kutusu bölümünde yer alan “notlar” sekmesine o an hangi şarkıyı dinlediklerini ekleyebiliyorlar. Peki, Instagram notlara şarkı nasıl eklenir?

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Instagram notlara şarkı ekleme özelliği kullanıcıların yüzünü güldürdü. Aktif olarak milyonlarca kullanıcısı bulunan, fotoğraf ve video paylaşma platformu Instagram, yıllar önce MSN’de kullanılan nostaljik özelliği nihayet kullanıcılarıyla buluşturdu. Kullanıcılar, Instagram notlar bölümüne o an dinledikleri şarkıları takipçileriyle paylaşabiliyor. İşte Instagram’a gelen MSN şarkı ekleme özelliğinin detayları…

MSN’NİN NOSTALJİK ÖZELLİĞİ INSTAGRAM’DA!

Mark Zuckerberg’in CEO koltuğunda oturduğu Meta şirketinin en değerli marakalarından birisi olan Instagram, 2000’li yıllarda popüler olan Windows Live Messenger uygulamasının bir özelliğini getirdi. Instagram’da geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan notlar bölümünde artık şarkı da paylaşılabiliyor.

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Notlar alanına müzik ekleyen kullanıcı sevdiği bir müziğin 30 saniyesini burada yayınlayabiliyor. Takipleştiği diğer kullanıcılar müzikleri DM alanında görürken üzerine tıkladığında paylaşılan müziği de dinleyebilecek.

Instagram’a gelen MSN şarkı ekleme özelliği sosyal medyada trend oldu Instagram notlara şarkı nasıl eklenir

Instagram notlar’A ŞARKI NASIL EKLENİR?

Instagram Notlar’a müzik eklemek özelliğini kullanmak için;

  • DM sayfasında profil fotoğrafınızın yanındaki ‘artı’ düğmesine tıklayın.
  • Burada normalde not yazılan yerin hemen altında bir müzik notası yer alıyor.
  • Bu müzik notasına tıkladığınızda karşınıza Instagram Hikâyesine şarkı ekleme alanındaki gibi bir sayfa çıkacak.
  • Bu alanda eklemek istediğiniz şarkıyı arayın ve 30 saniyelik kısmını seçin.
  • Şarkınız ve istiyorsanız metniniz hazır ise göndermek için sağ üst köşedeki ‘Paylaş’ düğmesine tıklayın.

Instagram’a gelen MSN şarkı ekleme özelliği sosyal medyada trend oldu Instagram notlara şarkı nasıl eklenir

 

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#Instagram#Instagram Notlar#Instagram Şarkı Ekleme

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