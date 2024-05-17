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Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼m tek parÃ§a izleme ekranÄ± yayÄ±nlandÄ±. YÄ±llar sonra ekrana dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan YÄ±lmaz ErdoÄŸanâ€™Ä±n kaleminden Ã§Ä±kan ve baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°nci Taneleriâ€™nin 16 MayÄ±s tarihli 15. son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Reyyazâ€™dan telefonunu alan Aleyna, â€˜annemi arayacaÄŸÄ±mâ€™ deyip Necmiâ€™yi aradÄ±. Â Mahun, oÄŸlu Arcanâ€™Ä± evlenme konusunda kararÄ±nÄ± tekrar gÃ¶zden geÃ§irmesi iÃ§in uyarÄ±rken, restoranda babasÄ±nÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶ren Nehir, bÃ¼yÃ¼k ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±. Ä°ÅŸte, Ä°nci Taneleri 15. bÃ¶lÃ¼m full HD kesintisiz izleme ekranÄ± ve yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±yla ilgili merak edilenler.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° SON BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?

Nehir ile Cihan yÄ±llar sonra kavuÅŸurlar. Ä°ki kardeÅŸin birbirini bulmasÄ± onlara tekrar hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ hikayelerini hatÄ±rlatÄ±r. Nehir, babasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kesinlikle reddeder. Reyyaz, Cihanâ€™Ä± hÄ±zla yeni hayatÄ±na hazÄ±rlÄ±yordur. Azem, Dilberâ€™in hayatÄ±ndaki sorunlara kayÄ±tsÄ±z kalmasa da Dilber Azemâ€™e hala kÄ±rgÄ±ndÄ±r. Azem, Nehirâ€™e ulaÅŸabilmek iÃ§in kÄ±zÄ±nÄ±n yeni hayatÄ±na dair izleri takip ederken en bÃ¼yÃ¼k ipucunu hiÃ§ ummadÄ±ÄŸÄ± anda yanÄ± baÅŸÄ±nda bulacaktÄ±r.

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Ä°NCÄ° TANELERÄ° YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI

Ä°nci Taneleri 16. BÃ¶lÃ¼m FragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±! Azem, Dilber'in elini bÄ±rakacak mÄ±?

Azem bir yandan evlatlarÄ±yla mutlu bir hayat hayali kurarken, diÄŸer yandan Dilber ve Piraye arasÄ±nda bir gitgel yaÅŸar. Dilber'in Zahir ile barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Azem Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rÄ±r. Ancak Dilber'in en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Azem'i Dilber'in elini bÄ±rakmamasÄ± konusunda uyarÄ±r. KimliÄŸinin ifÅŸa olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Azem'in ne yapacaÄŸÄ± merak konusu.

Ä°nci Taneleri yeni bÃ¶lÃ¼mleriyle perÅŸembe akÅŸamÄ± 20.00'de Kanal D'de!