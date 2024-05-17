×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERBilgi Haberleri

Ä°nci Taneleri 15. bölüm (son bölüm) izleme ekranÄ± - Ä°nci Taneleri son bölümde Nehir'e büyük ÅŸok: BabasÄ±yla restoranda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±! Yeni bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± mÄ±? 

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°nci Taneleri#Dizi#Televizyon
Ä°nci Taneleri 15. bÃ¶lÃ¼m (son bÃ¶lÃ¼m) izleme ekranÄ± - Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼mde Nehire bÃ¼yÃ¼k ÅŸok: BabasÄ±yla restoranda karÅŸÄ±laÅŸtÄ± Yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± mÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 17, 2024 02:38

Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼m kesintisiz ve full HD izleme ekranÄ± yayÄ±nlandÄ±. YÄ±lmaz ErdoÄŸanâ€™Ä±n senaryosunu kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi â€˜Ä°nci Taneleriâ€™ dizisi Kanal D ekranlarÄ±nda 16 MayÄ±s PerÅŸembe akÅŸamÄ± seyirci karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Nehir ile Cihan'Ä±n yÄ±llar sonraki kavuÅŸmasÄ± duygusal anlara neden olurken, Azem'in bulduÄŸu korkunÃ§ ipucu dikkat Ã§ekti. Dizinin final sahnesinde ise Nehir'in babasÄ±yla aynÄ± restoranda karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± heyecan dolu anlara neden oldu. TÃ¼m bunlarÄ±n ardÄ±ndan Ä°nci Taneleri 15. bÃ¶lÃ¼m full HD kesintisiz izleme ekranÄ± eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±. Peki, yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± mÄ±? Ä°ÅŸte, Ä°nci Taneleri 15. son bÃ¶lÃ¼m full HD izleme ekranÄ± ve yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±yla ilgili bilgiler.Â

Haberin DevamÄ±

Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼m tek parÃ§a izleme ekranÄ± yayÄ±nlandÄ±. YÄ±llar sonra ekrana dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan YÄ±lmaz ErdoÄŸanâ€™Ä±n kaleminden Ã§Ä±kan ve baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°nci Taneleriâ€™nin 16 MayÄ±s tarihli 15. son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Reyyazâ€™dan telefonunu alan Aleyna, â€˜annemi arayacaÄŸÄ±mâ€™ deyip Necmiâ€™yi aradÄ±. Â Mahun, oÄŸlu Arcanâ€™Ä± evlenme konusunda kararÄ±nÄ± tekrar gÃ¶zden geÃ§irmesi iÃ§in uyarÄ±rken, restoranda babasÄ±nÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶ren Nehir, bÃ¼yÃ¼k ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±. Ä°ÅŸte, Ä°nci Taneleri 15. bÃ¶lÃ¼m full HD kesintisiz izleme ekranÄ± ve yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±yla ilgili merak edilenler.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° SON BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?

Nehir ile Cihan yÄ±llar sonra kavuÅŸurlar. Ä°ki kardeÅŸin birbirini bulmasÄ± onlara tekrar hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ hikayelerini hatÄ±rlatÄ±r. Nehir, babasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kesinlikle reddeder. Reyyaz, Cihanâ€™Ä± hÄ±zla yeni hayatÄ±na hazÄ±rlÄ±yordur. Azem, Dilberâ€™in hayatÄ±ndaki sorunlara kayÄ±tsÄ±z kalmasa da Dilber Azemâ€™e hala kÄ±rgÄ±ndÄ±r. Azem, Nehirâ€™e ulaÅŸabilmek iÃ§in kÄ±zÄ±nÄ±n yeni hayatÄ±na dair izleri takip ederken en bÃ¼yÃ¼k ipucunu hiÃ§ ummadÄ±ÄŸÄ± anda yanÄ± baÅŸÄ±nda bulacaktÄ±r.

Haberin DevamÄ±

Ä°NCÄ° TANELERÄ° YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI

Ä°nci Taneleri 16. BÃ¶lÃ¼m FragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±! Azem, Dilber'in elini bÄ±rakacak mÄ±?

Azem bir yandan evlatlarÄ±yla mutlu bir hayat hayali kurarken, diÄŸer yandan Dilber ve Piraye arasÄ±nda bir gitgel yaÅŸar. Dilber'in Zahir ile barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Azem Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rÄ±r. Ancak Dilber'in en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Azem'i Dilber'in elini bÄ±rakmamasÄ± konusunda uyarÄ±r. KimliÄŸinin ifÅŸa olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Azem'in ne yapacaÄŸÄ± merak konusu.

Ä°nci Taneleri yeni bÃ¶lÃ¼mleriyle perÅŸembe akÅŸamÄ± 20.00'de Kanal D'de!

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Ä°nci Taneleri#Dizi#Televizyon

BAKMADAN GEÃ‡ME!

Ä°nci Taneleri 15. bÃ¶lÃ¼m (son bÃ¶lÃ¼m) izleme ekranÄ± - Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼mde Nehire bÃ¼yÃ¼k ÅŸok: BabasÄ±yla restoranda karÅŸÄ±laÅŸtÄ± Yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± mÄ±

Ä°nci Taneleri 15. bölüm (son bölüm) izleme ekranÄ± - Ä°nci Taneleri son bölümde Nehir'e büyük ÅŸok: BabasÄ±yla restoranda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±! Yeni bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± mÄ±? 

#Ä°nci Taneleri
SURVÄ°VOR KÄ°M ELENDÄ°, KÄ°M GÄ°TTÄ° 16 MAYIS 2024 | DÃ¼n akÅŸam Survivor All Star eleme dÃ¼ellosunu kim kazandÄ±, Aleyna mÄ±, Ã–zgÃ¼r mÃ¼ ÅžaÅŸÄ±rtan isim veda etti; Ä°stanbuldan Ã§aÄŸÄ±rdÄ±m...

SURVÄ°VOR KÄ°M ELENDÄ°, KÄ°M GÄ°TTÄ° 16 MAYIS 2024 | Dün akÅŸam Survivor All Star eleme düellosunu kim kazandÄ±, Aleyna mÄ±, Özgür mü? ÅžaÅŸÄ±rtan isim veda etti; 'Ä°stanbul'dan çaÄŸÄ±rdÄ±m...'

#Survivor Kim Elendi
Survivor Aleyna KalaycÄ±oÄŸlu kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Aleyna KalaycÄ±oÄŸlu ne iÅŸ yapÄ±yor, annesi kimdir Ä°ÅŸte hayatÄ± ve biyografisi

Survivor Aleyna KalaycÄ±oÄŸlu kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda? Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Aleyna KalaycÄ±oÄŸlu ne iÅŸ yapÄ±yor, annesi kimdir? Ä°ÅŸte hayatÄ± ve biyografisi

#Aleyna KalaycÄ±oÄŸlu
RESÄ°MLÄ° CUMA MESAJLARI 2024 KISA (En gÃ¼zel cuma akÅŸamÄ± sÃ¶zleri) - HayÄ±rlÄ± Cumalar sÃ¶zlerine alternatif anlamlÄ±, dualÄ±, hadisli, ayetli, hiÃ§ duyulmamÄ±ÅŸ, farklÄ± ve yeni cuma mesajlarÄ± 17 MayÄ±s

RESÄ°MLÄ° CUMA MESAJLARI 2024 KISA (En güzel cuma akÅŸamÄ± sözleri) - HayÄ±rlÄ± Cumalar sözlerine alternatif anlamlÄ±, dualÄ±, hadisli, ayetli, hiç duyulmamÄ±ÅŸ, farklÄ± ve yeni cuma mesajlarÄ± 17 MayÄ±s

#Cuma MesajlarÄ±
Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ± | BugÃ¼n (17 MayÄ±s) hava nasÄ±l olacak Havalar ne zaman Ä±sÄ±nacak Ä°stanbul ve birÃ§ok ile saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ± | Bugün (17 MayÄ±s) hava nasÄ±l olacak? Havalar ne zaman Ä±sÄ±nacak? Ä°stanbul ve birçok ile saÄŸanak uyarÄ±sÄ±!

#Hava NasÄ±l Olacak

EN SON HABERLER

Ä°nci Taneleri 15. bÃ¶lÃ¼m (son bÃ¶lÃ¼m) izleme ekranÄ± - Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼mde Nehire bÃ¼yÃ¼k ÅŸok: BabasÄ±yla restoranda karÅŸÄ±laÅŸtÄ± Yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± mÄ±

Ä°nci Taneleri 15. bölüm (son bölüm) izleme ekranÄ± - Ä°nci Taneleri son bölümde Nehir'e büyük ÅŸok: BabasÄ±yla restoranda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±! Yeni bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± mÄ±? 

#Ä°nci Taneleri
SURVÄ°VOR KÄ°M ELENDÄ°, KÄ°M GÄ°TTÄ° 16 MAYIS 2024 | DÃ¼n akÅŸam Survivor All Star eleme dÃ¼ellosunu kim kazandÄ±, Aleyna mÄ±, Ã–zgÃ¼r mÃ¼ ÅžaÅŸÄ±rtan isim veda etti; Ä°stanbuldan Ã§aÄŸÄ±rdÄ±m...

SURVÄ°VOR KÄ°M ELENDÄ°, KÄ°M GÄ°TTÄ° 16 MAYIS 2024 | Dün akÅŸam Survivor All Star eleme düellosunu kim kazandÄ±, Aleyna mÄ±, Özgür mü? ÅžaÅŸÄ±rtan isim veda etti; 'Ä°stanbul'dan çaÄŸÄ±rdÄ±m...'

#Survivor Kim Elendi
Survivor Aleyna KalaycÄ±oÄŸlu kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Aleyna KalaycÄ±oÄŸlu ne iÅŸ yapÄ±yor, annesi kimdir Ä°ÅŸte hayatÄ± ve biyografisi

Survivor Aleyna KalaycÄ±oÄŸlu kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda? Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Aleyna KalaycÄ±oÄŸlu ne iÅŸ yapÄ±yor, annesi kimdir? Ä°ÅŸte hayatÄ± ve biyografisi

#Aleyna KalaycÄ±oÄŸlu
RESÄ°MLÄ° CUMA MESAJLARI 2024 KISA (En gÃ¼zel cuma akÅŸamÄ± sÃ¶zleri) - HayÄ±rlÄ± Cumalar sÃ¶zlerine alternatif anlamlÄ±, dualÄ±, hadisli, ayetli, hiÃ§ duyulmamÄ±ÅŸ, farklÄ± ve yeni cuma mesajlarÄ± 17 MayÄ±s

RESÄ°MLÄ° CUMA MESAJLARI 2024 KISA (En güzel cuma akÅŸamÄ± sözleri) - HayÄ±rlÄ± Cumalar sözlerine alternatif anlamlÄ±, dualÄ±, hadisli, ayetli, hiç duyulmamÄ±ÅŸ, farklÄ± ve yeni cuma mesajlarÄ± 17 MayÄ±s

#Cuma MesajlarÄ±
Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ± | BugÃ¼n (17 MayÄ±s) hava nasÄ±l olacak Havalar ne zaman Ä±sÄ±nacak Ä°stanbul ve birÃ§ok ile saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayÄ±nladÄ± | Bugün (17 MayÄ±s) hava nasÄ±l olacak? Havalar ne zaman Ä±sÄ±nacak? Ä°stanbul ve birçok ile saÄŸanak uyarÄ±sÄ±!

#Hava NasÄ±l Olacak