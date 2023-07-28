Hatice Karahan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Hatice Karahan'ın biyografisi ve hayatı!

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Hatice Karahan kimdir, sorusu atama kararı ile öne çıkan konulardan oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomiden sorumlu başdanışmanı olan Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. İşte, Hatice Karahan'ın hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

Hatice Karahan KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde İktisat yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD’ye gitti. 2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University’de ekonomi dersleri vermenin yanı sıra, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders verdi, TÜBİTAK’ta danışmanlık görevi üstlendi.

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2014 yılında makroekonomi alanında doçentlik unvanı almaya hak kazandı. TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nün kurucu başkanlığını yaptı.

Karahan’ın ekonomik değerlendirmeleri, Roubini’s Economonitor, Dünya Gazetesi ve Derin Ekonomi gibi çeşitli yayın platformlarında da yer aldı. Karahan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomiden sorumlu başdanışmanı olarak atanmıştı.