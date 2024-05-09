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Zilkade ayı ne zaman 2024? Diyanet, zilkade ayı başlangıç ve bitiş tarihi takvimini yayımladı

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#Zilkade Ayı#Diyanet#Zilkade Ayı Tarihi 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 14:22

Zilkade (zülka‘de, zilki‘de) kamerî yılın şevvalden sonra, zilhicceden önce gelen on birinci ayıdır. Haram aylardan olduğu için “zü’l-ka‘deti’l-harâm” şeklinde de anılır. Peki, 2024 Zilkade ayı ne zaman başlayacak?Peki Zilkade ayı ne zaman başlayacak, hangi gün? Zilkade ne demek, fazileti nedir? İşte ayrıntılar...

1/5Zilkade ayı ne zaman 2024 Diyanet, zilkade ayı başlangıç ve bitiş tarihi takvimini yayımladı

Câhiliye devrinde haram ayların ilki olan zilkade ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar düzenlenir, Mekke'de Ukâz ve Mecenne panayırları da bu ayda kurulurdu. İşte, 2024 Zilkade ayı hakkında merak edilenler...

2/5ZİLKADE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024

ZİLKADE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

2024 yılı içerisinde Zilkade ayı 9 Mayıs'ta başlayacak, 6 Haziran'da sona erecek.

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3/5ZİLKADE AYI FAZİLETİ VE ÖNEMİ

ZİLKADE AYI FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Zilkade isminin, hicrî takvimde yer alan diğer ay adları gibi milâdî V. yüzyılın başlarında Hz. Peygamber'in babasından beşinci dedesi Kilâb b. Mürre tarafından belirlendiği, İslâmiyet'in zuhuru döneminde de Araplar'ın bu isimleri kullanmakta olduğu belirtilmektedir. Câhiliye devrinde haram ayların ilki olan zilkade ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar düzenlenir, Mekke'de Ukâz ve Mecenne panayırları da bu ayda kurulurdu.

4/5Zilkade ayı ne zaman 2024 Diyanet, zilkade ayı başlangıç ve bitiş tarihi takvimini yayımladı

Bazı kaynaklarda zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil'in Kâbe'nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması zikredilmekle birlikte (meselâ bk. Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 71) bu rivayetleri doğrulama imkânı bulunmamaktadır. İbn Abbas'ın, "Mûsâ'ya otuz gece vade verdik" âyetinde geçen (el-A'râf 7/142) "otuz gece" ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir (Şevkânî, II, 242). İslâm tarihinde zilkade ayında meydana gelen önemli olaylardan Hendek (Ahzâb) Gazvesi, Hz. Peygamber'in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi, Benî Kurayza Gazvesi, Umre Seferi, Umretü'l-kazâ, Resûl-i Ekrem'in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi zikredilebilir. Ramazan ve kurban bayramları arasında kaldığı için zilkade ayında nikâh kıyılamayacağı yönündeki inanışların dinî dayanağı yoktur.

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5/5Zilkade ayı ne zaman 2024 Diyanet, zilkade ayı başlangıç ve bitiş tarihi takvimini yayımladı

Haram aylar olan zilkade, zilhicce, muharrem ve recebde (Hanefîler'e göre tercihen bu ayların perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde) oruç tutmak müstehaptır. Türk dinî mûsikisinde şevval, zilkade ve zilhicce aylarında genellikle hac ilâhileri okunur. Bu aylarda güftelerinde haccı, Kâbe sevgisi ve hasretini dile getiren eserler icra edilir. Yine iki bayram arasında yer aldığından Türk halk kültüründe özellikle kadınlar arasında "aralık" şeklinde isimlendirilen zilkade ayı Osmanlı belgelerinde "??" kısaltmasıyla gösterilmiştir.

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