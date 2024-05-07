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YKS sınav giriş belgesi sorgulama 2024 | ÖSYM YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Gözler ÖSYM.gov.tr ekranında!

Güncelleme Tarihi:

#YKS Sınav Belgesi#Ösym#YKS Sınav Yerleri Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 02:30

YKS sınav yeri sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 aday başvurularını yaptı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek olan üniversite sınavı öncesi, ÖSYM'nin AİS ekranından YKS sınav giriş belgesi yayınlanacak. Adaylar T.C kimlik numaraları ile YKS sınav giriş belgelerini sorgulayabilecekler. TYT, AYT ve YDT testlerinde adayların YKS sınav giriş belgeleri salon görevlileri tarafından kontrol edilecek. Adaylar, sınava girecekleri okulu sınav belgelerinden öğrenebilecek. Peki, 2024 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, ÖSYM.gov.tr YKS sınav yeri öğrenme ekranı bilgisi ve ayrıntılar.

1/4YKS sınav giriş belgesi sorgulama 2024 | ÖSYM YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı Gözler ÖSYM.gov.tr ekranında

2024 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, sorusu mayıs ayının gelmesiyle adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. Adayların heyecanla beklediği 2024 YKS (TYT/AYT/YDT) için geri sayım başladı. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan söz konusu sınav öncesi üniversite sınavı yerleri ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/4YKS SINAV YERLERİ 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YKS SINAV YERLERİ 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Sınav giriş belgelerinin ise kesin olmamakla beraber sınavdan bir hafta öncesinde açıklanması bekleniyor.

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YKS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2024 08 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. YKS’nin 1. Oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak. İşte YKS oturumları ve sınav tarihleri...

4/4ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ 2024

ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) ➡️ 08.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) ➡️ 09.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) ➡️  09.06.2024

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#YKS Sınav Belgesi#Ösym#YKS Sınav Yerleri Sorgulama

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