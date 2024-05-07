YKS sınav giriş belgesi sorgulama 2024 | ÖSYM YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Gözler ÖSYM.gov.tr ekranında!

2024 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, sorusu mayıs ayının gelmesiyle adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. Adayların heyecanla beklediği 2024 YKS (TYT/AYT/YDT) için geri sayım başladı. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan söz konusu sınav öncesi üniversite sınavı yerleri ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, o konu hakkında bilgiler.