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Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili tarihleri ve karne günü

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#Okullar Ne Zaman Kapanacak#Yaz Tatili
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 10:07

Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman 2024 yılı bahar aylarına gelinirken merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığının her yıl belirlediği çalışma takvimi kapsamında, okulların kapanacağı tarih de belli oldu. Haziran ayı içerisinde okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, yaklaşık 3 aylık yaz tatili dönemine giriş yapacak. Yaz tatilinin son bulacağı tarih ise 9 Eylül 2024 olacak. Milyonlarca öğrenci, Eylül ayının ilk haftasında ders başı yapacak. Peki, Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili tarihleri ve karne günü

1/5Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte Okullar ne zaman kapanacak 2024 yaz tatili tarihleri ve karne günü

Yaz tatili başlangıç tarihi için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil takvimi 2024, Nisan ayına girilirken öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Geçtiğimiz dönem Kasım ayında uygulanan ara tatil 11 Kasım’da başlamış ve 20 Kasım’da sona ermişti. Yarıyıl tatili sonrası ara tatil takvimi için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda ara tatil Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk gelecek. Bu sebeple de ara tatilin yapılıp yapılmayacağı da kafaları karıştırdı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? Nisan ara tatili ne zaman kaç gün? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/5OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı takvimine göre 8-12 Nisan 2024'te ikinci ara tatil olacak. Bilindiği üzere 2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci ara tatillerin iptal olabileceğine dair sinyaller verdi. İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Tekin, “İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor.” dedi.

15 NİSAN'DA DERS BAŞI YAPILACAK

Öğrenciler 15 Nisan tarihinde ara tatilin son bulmasıyla birlikte ders başı yapacak. 

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okulların kapanacağı tarih ise 15 Haziran 2024 olacak.

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3/5RAMAZAN BAYRAMI VE 2. ARA TATİL BİRLEŞTİRİLECEK Mİ

RAMAZAN BAYRAMI VE 2. ARA TATİL BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramının son günü ise 23 Nisan Pazar günü kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tarihlere göre öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. Ramazan Bayramı ile ikinci dönem ara tatili aynı tarihlerde uygulanacak.

4/5ARA TATİL KALKIYOR MU

ARA TATİL KALKIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber’de yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, “Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. ‘Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor’ şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. ‘Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz’ ifadelerine yer verdi.

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5/5MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Okullar Ne Zaman Kapanacak#Yaz Tatili

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