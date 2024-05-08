Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi Karpuz kilo aldırır mı? Diyette sağladığı destek sanıldığından çok farklı!

Karpuz kilo aldırır mı sorusu pek çok tüketicinin gündeminde yer alıyor. Dünyada domatesten sonra en çok üretilen meyve olan karpuz, yazın su ihtiyacımızı karşılaşmak açısında bolca tüketiliyor. Tok tutma özelliği nedeniyle zayıflamak isteyenler, diyet listelerinde karpuzu eksik etmiyor. Fakat karpuz içeriğinde bol miktarda şeker bulundurmasından dolayı, kafaları karıştırmaya devam ediyor. Zayıflamak isterken kilo almaktan korkanlar, karpuzun kalori miktarını sorguluyor. İşte, karpuzun kilo üzerindeki etkisi ve karpuz kaç kalori sorusunun cevabı