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Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi Karpuz kilo aldırır mı? Diyette sağladığı destek sanıldığından çok farklı!

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#Karpuz#Karpuz Kilo Aldırır Mı#Karpuz Kilo Aldırıyor Mu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 16:12

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, sulu yapısı ile sıcak havalarda sofraların vazgeçilmezlerinden oluyor. İçeriğinde bol lif bulunduran karpuz, vitamin bakımından oldukça zengin. Her yaştan kişinin sıcak havalarda iştahla tükettiği karpuz, diyet yapanların gözdesi olsa da içeriğinde bol miktarda şeker bulundurması nedeniyle, kilo yapıp yapmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, karpuz kilo aldırır mı? Karpuz kaç kalori?

1/4Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi Karpuz kilo aldırır mı Diyette sağladığı destek sanıldığından çok farklı

Karpuz kilo aldırır mı sorusu pek çok tüketicinin gündeminde yer alıyor. Dünyada domatesten sonra en çok üretilen meyve olan karpuz, yazın su ihtiyacımızı karşılaşmak açısında bolca tüketiliyor. Tok tutma özelliği nedeniyle zayıflamak isteyenler, diyet listelerinde karpuzu eksik etmiyor. Fakat karpuz içeriğinde bol miktarda şeker bulundurmasından dolayı, kafaları karıştırmaya devam ediyor. Zayıflamak isterken kilo almaktan korkanlar, karpuzun kalori miktarını sorguluyor. İşte, karpuzun kilo üzerindeki etkisi ve karpuz kaç kalori sorusunun cevabı

2/4KARPUZ KİLO ALDIRIYOR MU

KARPUZ KİLO ALDIRIYOR MU?

Son zamanlarda karpuz hakkında pek çok gerçek ortaya atılsa da karpuz da her meyve gibi içerisinde şeker barındırıyor. Bu nedenle karpuzu az miktarda tüketmek vücut için pek çok fayda sağlarken, fazla tüketilen her meyve gibi karpuz da şeker oranı nedeniyle kilo almaya neden olabiliyor. Kan şekerinde dalgalanmalara neden olan bu durum çabuk acıkmamıza da zemin hazırlıyor. Karpuzun aşırı tüketimi aynı zamanda midede gaz ve şişkinlik gibi problemler oluşmasına neden oluyor.

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3/4KARPUZ KAÇ KALORİ

KARPUZ KAÇ KALORİ?

Günde iki veya üç dilim karpuz yemek pek çok açıdan yararlı bulunsa da bu miktarı yukarı çıkarmak ekstra kalori ve şeker alımı açısından sorun teşkil ediyor. Diyet yapanlar için de az miktarda karpuz tüketimi öneriliyor. 150 gram karpuz yaklaşık olarak 50 kalori içeriyor. Bu da bir dilim ince ekmekten daha az. Bu sebeple özellikle ara öğünlerde bir porsiyon karpuz tüketmek hem besleyici hem de az kalorili bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

4/4Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi Karpuz kilo aldırır mı Diyette sağladığı destek sanıldığından çok farklı

Kavun ve karpuz fazla enerji veren besinler olmamakla beraber fazla su içeren besinler oldukları için tüketilmeleri tavsiye edilmektedir. Bu nedenle bu meyveler midede yer kaplayarak kilo verme sürecine katkı sağlamaktadırlar.

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