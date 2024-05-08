Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi Karpuz kilo aldırır mı? Diyette sağladığı destek sanıldığından çok farklı!

KARPUZ KİLO ALDIRIYOR MU?

Son zamanlarda karpuz hakkında pek çok gerçek ortaya atılsa da karpuz da her meyve gibi içerisinde şeker barındırıyor. Bu nedenle karpuzu az miktarda tüketmek vücut için pek çok fayda sağlarken, fazla tüketilen her meyve gibi karpuz da şeker oranı nedeniyle kilo almaya neden olabiliyor. Kan şekerinde dalgalanmalara neden olan bu durum çabuk acıkmamıza da zemin hazırlıyor. Karpuzun aşırı tüketimi aynı zamanda midede gaz ve şişkinlik gibi problemler oluşmasına neden oluyor.