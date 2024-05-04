×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi! İşte asgari ücret zammıyla ilgili son açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#Asgari Ücret#Zam#İkinci Zam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 20:21

Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam var mı? Bilindiği üzere asgari ücrete her yıl genellikle Aralık ayında zam yapılıyor. Zam Ocak ayında geçerli olmaya başlayacak. Ancak son iki yılda asgari ücrete Temmuz ayında yine zam yapılmıştı. Peki, bu yıl Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam var mı? Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

1/4TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI Bakan Işıkhandan açıklama geldi İşte asgari ücret zammıyla ilgili son açıklamalar

Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz iki yılda asgari ücrete Temmuz ve Aralık ayında (Ocak maaşından itibaren geçerli olmak üzere) iki kez zam gelmişti. Peki, bu yıl asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? İşte detaylar...

2/4BAKAN IŞIKHANDAN ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM AÇIKLAMASI

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global televizyonuna konuk oldu. Bakan Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

EN SON HABERLER

3/4BAKAN IŞIKHANIN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

BAKAN IŞIKHAN'IN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" demişti.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.

Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" demişti.

4/4TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI Bakan Işıkhandan açıklama geldi İşte asgari ücret zammıyla ilgili son açıklamalar
Haberle ilgili daha fazlası:
#Asgari Ücret#Zam#İkinci Zam

EN SON HABERLER