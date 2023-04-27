TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede yapılıyor? TEKNOFEST 2023 etkinlik takvimi

TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN?

Dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 27 Nisan'da başladı. 1 Mayıs'a kadar devam edecek ve daha önce milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan festival kapılarını 6'nci kez İstanbul'da açmış oldu. Açılış törenine saat 15.00'te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılacağı festivalde, Kızılelma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürjet, Altay tankı ilgi odağı oldu.

TEKNOFEST açılış seremonisi hava muhalefeti nedeniyle 28 Nisan'da 11.45'te gerçekleşecek. TEKNOFEST 2023 İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.