TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede yapılıyor? TEKNOFEST 2023 etkinlik takvimi

TEKNOFEST ETKİNLİK TAKVİMİ 2023
332.000'den fazla takım, +1.000.000 yarışmacının 41 ana yarışma ve 102 farklı kategoride yarıştığı TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl; Kocaeli, Bursa, Ankara, Aksaray ve İstanbul'da gerçekleşecek. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yola çıktığımız bu yolda TEKNOFEST 2023, teknoloji yarışmalarıyla hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olacak.
27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.