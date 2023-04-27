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TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede yapılıyor? TEKNOFEST 2023 etkinlik takvimi

Güncelleme Tarihi:

#TEKNOFEST 2023#TEKNOFEST 2023 Ne Zaman#TEKNOFEST 2023 Nerede
Cemile Gelgeç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 14:09

Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST kapılarını teknoloji tutkunlarına açıyor. Hava muhalefeti nedeniyle TEKNOFEST 2023 açılış tarihlerinde değişiklik oldu mu merak ediliyor. TEKNOFEST sosyal medya hesaplarından etkinlik takvimi paylaşılırken, " Her ihtimale karşı şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın." uyarısı yapıldı. Peki, TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede yapılıyor? TEKNOFEST 2023 etkinlik takvimi...

1/4TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede yapılıyor TEKNOFEST 2023 etkinlik takvimi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Festivale yağmurlu havaya aldırış etmeden yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. TEKNOFEST 2023 ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde? TEKNOFEST 2023 etkinlik takvimi ve detaylar haberimizde...

2/4TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN

TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN?

Dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 27 Nisan'da başladı. 1 Mayıs'a kadar devam edecek ve daha önce milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan festival kapılarını 6'nci kez İstanbul'da açmış oldu. Açılış törenine saat 15.00'te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılacağı festivalde, Kızılelma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürjet, Altay tankı ilgi odağı oldu.

TEKNOFEST açılış seremonisi hava muhalefeti nedeniyle 28 Nisan'da 11.45'te gerçekleşecek. TEKNOFEST 2023 İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

3/4TEKNOFEST 2023 ÜCRETLİ Mİ, NASIL GİDİLİR

TEKNOFEST 2023 ÜCRETLİ Mİ, NASIL GİDİLİR?

TEKNOFEST ücretsizdir. İsteyen vatandaşlar dilediği gibi katılım gösterebilir. TEKNOFEST'in resmi internet sitesinde kayıt yaptırarak etkinliğe katılabilirsiniz.

Marmarayı kullanacak ziyaretçiler Teknofest alanına ulaşmak için Yeşilyurt istasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilirler" şeklinde ifade edildi. Metro'yu kullanacak ziyaretçiler için ise, "Teknofest Alanına doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro hattı üzerinden meydan ulaşabilir.

TEKNOFEST ULAŞIM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

4/4TEKNOFEST ETKİNLİK TAKVİMİ 2023

TEKNOFEST ETKİNLİK TAKVİMİ 2023

332.000'den fazla takım, +1.000.000 yarışmacının 41 ana yarışma ve 102 farklı kategoride yarıştığı TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl; Kocaeli, Bursa, Ankara, Aksaray ve İstanbul'da gerçekleşecek. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yola çıktığımız bu yolda TEKNOFEST 2023, teknoloji yarışmalarıyla hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olacak.

27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.

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