SON DEPREMLER 8 MAYIS GÜNCEL TABLO || Son dakika: Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Güncelleme Tarihi:
|2024-05-08 06:02:13
|38.11861
|37.83417
|7.0
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|2024-05-08 05:53:54
|38.45417
|39.29611
|7.0
|ML
|2.4
|Sivrice (Elazığ)
|2024-05-08 05:19:30
|38.49333
|39.35861
|7.0
|ML
|2.2
|Sivrice (Elazığ)
|2024-05-08 05:15:05
|38.48472
|39.29167
|6.81
|ML
|2.2
|Sivrice (Elazığ)
|2024-05-08 04:54:11
|38.47056
|39.31972
|7.0
|ML
|1.2
|Hazar Gölü - [02.57 km] Sivrice (Elazığ)
|2024-05-08 04:34:20
|38.28528
|37.25972
|7.0
|ML
|1.7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-05-08 04:18:14
|38.485
|39.31278
|11.08
|ML
|3.9
|Sivrice (Elazığ)
|2024-05-08 04:02:07
|38.07611
|36.60694
|7.0
|ML
|1.5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2024-05-08 04:01:04
|39.48528
|25.75278
|14.33
|ML
|1.9
|Ege Denizi - [26.94 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2024-05-08 03:41:14
|39.4875
|25.78944
|7.16
|ML
|1.4
|Ege Denizi - [23.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2024-05-08 03:20:12
|37.56944
|29.65528
|7.0
|ML
|1.3
|Salda Gölü - [02.97 km] Yeşilova (Burdur)
|2024-05-08 03:13:58
|39.5275
|39.94417
|7.0
|ML
|1.5
|Pülümür (Tunceli)
|2024-05-08 03:04:12
|37.455
|37.18806
|7.0
|ML
|1.9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|2024-05-08 02:54:47
|37.79
|37.91056
|9.45
|ML
|1.3
|Tut (Adıyaman)
|2024-05-08 02:53:39
|39.48167
|25.75667
|12.44
|ML
|2.0
|Ege Denizi - [26.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2024-05-08 02:51:45
|38.83861
|37.41694
|7.01
|ML
|1.3
|Gürün (Sivas)
|2024-05-08 02:30:11
|38.22528
|38.73667
|11.71
|ML
|1.6
|Pütürge (Malatya)
|2024-05-08 02:19:57
|38.4325
|37.58472
|7.0
|ML
|1.2
|Darende (Malatya)
|2024-05-08 02:08:44
|39.98361
|38.88917
|18.78
|ML
|2.1
|Refahiye (Erzincan)