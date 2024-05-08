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SON DEPREMLER 8 MAYIS GÜNCEL TABLO || Son dakika: Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Son Depremler#Kandilli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 07:41

Son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli verileri ile güncelleniyor. Az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında bu soruların cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim AFAD verilerine göre son olarak gece saat 04.18''de merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Perki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 8 Mayıs listesi...

1/4SON DEPREMLER 8 MAYIS GÜNCEL TABLO || Son dakika: Elazığda 3.9 büyüklüğünde deprem AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim AFAD verilerine göre son olarak gece saat 04.18'de merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.8büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 8 Mayıs tablosu...

2/4AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 7 MAYIS

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 7 MAYIS

2024-05-08 06:02:1338.1186137.834177.0ML1.2Doğanşehir (Malatya)
2024-05-08 05:53:5438.4541739.296117.0ML2.4Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 05:19:3038.4933339.358617.0ML2.2Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 05:15:0538.4847239.291676.81ML2.2Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 04:54:1138.4705639.319727.0ML1.2Hazar Gölü - [02.57 km] Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 04:34:2038.2852837.259727.0ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-08 04:18:1438.48539.3127811.08ML3.9Sivrice (Elazığ)
2024-05-08 04:02:0738.0761136.606947.0ML1.5Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-08 04:01:0439.4852825.7527814.33ML1.9Ege Denizi - [26.94 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-08 03:41:1439.487525.789447.16ML1.4Ege Denizi - [23.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-08 03:20:1237.5694429.655287.0ML1.3Salda Gölü - [02.97 km] Yeşilova (Burdur)
2024-05-08 03:13:5839.527539.944177.0ML1.5Pülümür (Tunceli)
2024-05-08 03:04:1237.45537.188067.0ML1.9Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-05-08 02:54:4737.7937.910569.45ML1.3Tut (Adıyaman)
2024-05-08 02:53:3939.4816725.7566712.44ML2.0Ege Denizi - [26.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-08 02:51:4538.8386137.416947.01ML1.3Gürün (Sivas)
2024-05-08 02:30:1138.2252838.7366711.71ML1.6Pütürge (Malatya)
2024-05-08 02:19:5738.432537.584727.0ML1.2Darende (Malatya)
2024-05-08 02:08:4439.9836138.8891718.78ML2.1Refahiye (Erzincan)

EN SON HABERLER

3/4KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.05.07 17:29:37 38.0537 38.6065 13.1 -.- 1.8 -.- SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.07 17:13:11 38.0720 38.4647 5.9 -.- 1.9 -.- HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.07 16:54:11 37.8707 36.3255 4.1 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 16:09:19 38.1872 37.8968 7.9 -.- 2.5 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.07 15:13:23 38.8993 38.9610 24.0 -.- 1.9 -.- YEMISDERE-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2024.05.07 14:39:10 38.6613 37.0315 5.0 -.- 1.9 -.- KARAPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.07 14:22:26 41.1628 28.9340 0.0 -.- 1.2 -.- PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2024.05.07 14:10:21 37.9147 37.3992 5.3 -.- 1.9 -.- BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 12:55:35 36.1257 33.5797 0.0 -.- 0.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.05.07 12:49:59 39.6117 29.3700 0.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.07 12:42:46 38.1335 38.4903 5.0 -.- 3.1 3.0 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.07 12:08:37 38.6405 38.0000 10.2 -.- 1.4 -.- TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.05.07 12:03:48 36.3782 33.6700 0.0 -.- 1.1 -.- CILBAYIR-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.05.07 12:02:53 38.1147 38.5702 11.0 -.- 1.9 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.07 11:52:20 39.3465 29.7715 15.7 -.- 1.9 -.- EMREZ-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2024.05.07 11:36:00 38.0160 36.6212 8.1 -.- 1.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 09:57:07 39.2685 27.7345 0.0 -.- 2.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.07 09:43:01 37.7792 28.1020 12.9 -.- 1.2 -.- KULOGULLAR-(AYDIN) İlksel
2024.05.07 09:34:05 38.8550 26.9792 5.0 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.07 09:22:07 38.9228 43.5455 10.2 -.- 2.5 2.3 COLPAN-(VAN) İlksel
2024.05.07 09:09:49 38.7522 37.6305 5.0 -.- 1.4 -.- AYVALI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.07 09:08:22 38.5952 37.3013 2.2 -.- 1.8 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.07 08:11:19 40.0745 36.0387 5.0 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.07 07:40:37 37.2735 37.0037 5.0 -.- 2.2 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 07:37:34 38.0933 42.8720 9.6 -.- 2.1 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2024.05.07 06:20:40 40.1187 35.9235 8.0 -.- 1.2 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.07 05:08:00 40.3292 26.9685 2.1 -.- 1.4 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.05.07 03:55:00 37.8002 29.2683 14.6 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.05.07 01:40:34 38.0643 37.9978 13.6 -.- 1.2 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.07 01:09:48 41.7050 24.3393 5.0 -.- 2.9 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.05.07 01:07:53 38.0912 37.1358 9.0 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.07 00:51:47 36.8388 36.2537 5.0 -.- 2.4 -.- KARAKESE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.05.07 00:41:38 38.2922 37.7468 9.9 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

4/4 SON DEPREMLER 8 MAYIS GÜNCEL TABLO || Son dakika: Elazığda 3.9 büyüklüğünde deprem AFAD ve Kandilli son depremler listesi

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