SON DEPREMLER 8 MAYIS GÜNCEL TABLO || Son dakika: Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim AFAD verilerine göre son olarak gece saat 04.18'de merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.8büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 8 Mayıs tablosu...