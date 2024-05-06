SON DEPREMLER 6 MAYIS GÜNCEL TABLO || Siirt Pervari gece depremle sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. AFAD verilerine göre son olarak geçtiğimiz gece saat 01.00'de Siirt'in Pervari ilçesinde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 6 Mayıs tablosu...