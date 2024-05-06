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SON DEPREMLER 6 MAYIS GÜNCEL TABLO || Siirt Pervari gece depremle sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Son Depremler#Kandilli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 07:37

Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında bu soruların cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim AFAD verilerine göre son olarak gece saat 01.00'de merkez üssü Siirt'in Pervari ilçesi olan 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Perki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 6 Mayıs listesi...

1/4SON DEPREMLER 6 MAYIS GÜNCEL TABLO || Siirt Pervari gece depremle sallandı AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. AFAD verilerine göre son olarak geçtiğimiz gece saat 01.00'de Siirt'in Pervari ilçesinde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 6 Mayıs tablosu...

2/4AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-05-06 06:43:4537.8738927.584447.23ML1.2Germencik (Aydın)
2024-05-06 05:58:3339.4952825.799447.01ML1.9Ege Denizi - [22.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-06 04:31:3538.3902837.375567.03ML1.9Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-06 04:10:5837.7505636.578336.99ML2.2Andırın (Kahramanmaraş)
2024-05-06 03:47:4437.1416736.525837.26ML1.8Hasanbeyli (Osmaniye)
2024-05-06 03:43:0937.7763936.597.0ML2.0Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-06 03:26:3138.8577826.433338.28ML1.9Ege Denizi - [21.53 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-06 03:25:0938.2366738.7283311.3ML1.0Pütürge (Malatya)
2024-05-06 02:56:2836.8372227.907227.0ML1.2Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.57 km] Datça (Muğla)
2024-05-06 02:50:3338.2927838.87756.55ML1.0Pütürge (Malatya)
2024-05-06 02:43:3737.0541728.847227.0ML1.0Köyceğiz (Muğla)
2024-05-06 02:29:1338.9105643.5112.41ML1.4Van Gölü - [03.19 km] Tuşba (Van)
2024-05-06 02:09:5040.0519436.0372220.29ML1.5Sulusaray (Tokat)
2024-05-06 01:46:5338.0880638.476946.25ML1.2Sincik (Adıyaman)
2024-05-06 01:42:5338.0144429.1294410.8ML0.9Pamukkale (Denizli)
2024-05-06 01:27:4638.2563937.75757.04ML1.5Akçadağ (Malatya)
2024-05-06 01:25:1837.7388936.559447.09ML1.2Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-06 01:16:5440.4488941.760837.0ML1.1Oltu (Erzurum)
2024-05-06 01:05:3837.7344436.555286.93ML1.8Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-06 01:00:2438.00542.722787.0ML2.8Pervari (Siirt)
2024-05-06 00:56:3537.7733336.521396.78ML1.8Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-06 00:53:1738.8858327.918618.86ML1.3Akhisar (Manisa)

EN SON HABERLER

3/4KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.04.24 17:11:11 38.0770 36.7365 4.9 -.- 2.1 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.24 16:21:40 37.8112 26.9192 17.0 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.24 16:15:06 40.0475 36.0852 8.1 -.- 2.1 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 16:03:04 40.0807 36.0017 2.1 -.- 1.8 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 15:18:11 38.0803 42.9520 5.0 -.- 1.9 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2024.04.24 14:59:14 38.0483 26.1408 7.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.24 14:33:26 37.9833 43.1743 16.0 -.- 2.4 -.- ALACAYAR-CATAK (VAN) İlksel
2024.04.24 14:16:56 40.0502 36.0730 3.3 -.- 2.0 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 14:11:20 38.0348 42.9290 7.9 -.- 2.0 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
2024.04.24 13:40:32 40.0550 36.0813 16.9 -.- 1.8 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 13:06:03 39.0123 27.8788 9.2 -.- 1.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.04.24 12:59:32 38.4567 27.3113 5.0 -.- 1.5 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.04.24 12:08:53 40.4268 28.8432 5.4 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.24 12:01:34 40.8055 31.5977 5.3 -.- 1.8 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2024.04.24 11:58:51 36.1415 33.7317 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.04.24 10:38:48 37.6275 35.7987 8.1 -.- 1.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.04.24 09:58:51 38.1340 36.7275 14.1 -.- 1.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.24 08:52:24 38.1235 36.6187 5.8 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.24 08:31:27 38.8143 37.5247 5.0 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.24 07:48:56 40.0923 35.9790 3.0 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 06:04:04 36.4257 29.3655 18.4 -.- 1.6 -.- PALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.04.24 05:41:26 40.0643 36.0615 5.0 -.- 3.0 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 05:05:37 40.0480 36.0018 7.7 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 04:47:13 40.0832 35.9667 5.0 -.- 2.0 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.24 04:35:14 39.9343 39.6535 5.0 -.- 2.6 -.- GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.04.24 03:16:37 40.4758 29.2743 8.7 -.- 1.4 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2024.04.24 03:12:36 37.1137 36.5573 5.0 -.- 1.7 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2024.04.24 02:22:48 38.3135 37.8100 1.3 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.24 02:04:12 38.0788 38.1723 5.0 -.- 2.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.24 01:26:59 40.0557 35.9840 5.0 -.- 2.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 01:00:47 36.5837 29.3767 15.4 -.- 1.4 -.- GIRMELER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.04.23 23:45:06 37.9247 36.1272 2.4 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.04.23 22:18:19 37.8698 36.4885 8.9 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 22:02:54 40.0782 35.9550 7.5 -.- 1.8 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.23 20:57:02 37.8832 36.5235 2.2 -.- 2.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 20:52:18 37.8243 37.6855 5.2 -.- 1.9 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.23 19:44:33 37.4825 35.4238 1.2 -.- 1.3 -.- MAZILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.04.23 19:40:19 39.7880 39.2027 11.7 -.- 1.8 -.- BALTASI-(ERZINCAN) İlksel
2024.04.23 19:25:51 38.3605 37.3885 5.5 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 18:55:36 40.0595 35.9688 5.0 -.- 2.6 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.23 18:50:02 37.8762 26.9190 4.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.23 18:00:35 38.2572 38.6507 5.1 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.04.23 17:16:49 38.3305 37.6168 5.0 -.- 2.4 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.23 17:12:30 37.8463 26.9523 3.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.23 16:21:06 36.6273 27.9993 71.3 -.- 2.2 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.04.23 16:11:12 38.1108 37.0613 5.2 -.- 1.7 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 15:34:05 37.2650 36.9975 5.3 -.- 1.7 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

4/4SON DEPREMLER 6 MAYIS GÜNCEL TABLO || Siirt Pervari gece depremle sallandı AFAD ve Kandilli son depremler listesi

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