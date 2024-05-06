SON DEPREMLER 6 MAYIS GÜNCEL TABLO || Siirt Pervari gece depremle sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Güncelleme Tarihi:
|2024-05-06 06:43:45
|37.87389
|27.58444
|7.23
|ML
|1.2
|Germencik (Aydın)
|2024-05-06 05:58:33
|39.49528
|25.79944
|7.01
|ML
|1.9
|Ege Denizi - [22.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2024-05-06 04:31:35
|38.39028
|37.37556
|7.03
|ML
|1.9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-05-06 04:10:58
|37.75056
|36.57833
|6.99
|ML
|2.2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|2024-05-06 03:47:44
|37.14167
|36.52583
|7.26
|ML
|1.8
|Hasanbeyli (Osmaniye)
|2024-05-06 03:43:09
|37.77639
|36.59
|7.0
|ML
|2.0
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|2024-05-06 03:26:31
|38.85778
|26.43333
|8.28
|ML
|1.9
|Ege Denizi - [21.53 km] Karaburun (İzmir)
|2024-05-06 03:25:09
|38.23667
|38.72833
|11.3
|ML
|1.0
|Pütürge (Malatya)
|2024-05-06 02:56:28
|36.83722
|27.90722
|7.0
|ML
|1.2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.57 km] Datça (Muğla)
|2024-05-06 02:50:33
|38.29278
|38.8775
|6.55
|ML
|1.0
|Pütürge (Malatya)
|2024-05-06 02:43:37
|37.05417
|28.84722
|7.0
|ML
|1.0
|Köyceğiz (Muğla)
|2024-05-06 02:29:13
|38.91056
|43.51
|12.41
|ML
|1.4
|Van Gölü - [03.19 km] Tuşba (Van)
|2024-05-06 02:09:50
|40.05194
|36.03722
|20.29
|ML
|1.5
|Sulusaray (Tokat)
|2024-05-06 01:46:53
|38.08806
|38.47694
|6.25
|ML
|1.2
|Sincik (Adıyaman)
|2024-05-06 01:42:53
|38.01444
|29.12944
|10.8
|ML
|0.9
|Pamukkale (Denizli)
|2024-05-06 01:27:46
|38.25639
|37.7575
|7.04
|ML
|1.5
|Akçadağ (Malatya)
|2024-05-06 01:25:18
|37.73889
|36.55944
|7.09
|ML
|1.2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|2024-05-06 01:16:54
|40.44889
|41.76083
|7.0
|ML
|1.1
|Oltu (Erzurum)
|2024-05-06 01:05:38
|37.73444
|36.55528
|6.93
|ML
|1.8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|2024-05-06 01:00:24
|38.005
|42.72278
|7.0
|ML
|2.8
|Pervari (Siirt)
|2024-05-06 00:56:35
|37.77333
|36.52139
|6.78
|ML
|1.8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|2024-05-06 00:53:17
|38.88583
|27.91861
|8.86
|ML
|1.3
|Akhisar (Manisa)