SON DEPREMLER 2 MAYIS GÜNCEL LİSTE || Son dakika: Konya 3.1'le sallandı!  Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu?

Güncelleme Tarihi:
|2024-05-02 06:56:40
|40.06722
|35.95556
|6.36
|ML
|1.2
|Sulusaray (Tokat)
|2024-05-02 06:43:21
|40.0725
|36.05306
|11.34
|ML
|2.3
|Sulusaray (Tokat)
|2024-05-02 06:36:39
|36.61861
|36.39139
|7.0
|ML
|1.5
|Kırıkhan (Hatay)
|2024-05-02 06:33:29
|38.37806
|38.64722
|7.0
|ML
|1.4
|Battalgazi (Malatya)
|2024-05-02 06:28:26
|40.05972
|35.94167
|10.39
|ML
|1.8
|Sulusaray (Tokat)
|2024-05-02 06:26:29
|40.74972
|27.36556
|10.09
|ML
|1.4
|Marmara Denizi - [02.71 km] Şarköy (Tekirdağ)
|2024-05-02 05:17:49
|37.85611
|33.82333
|7.0
|ML
|1.4
|Emirgazi (Konya)
|2024-05-02 05:16:44
|38.1025
|37.25778
|7.06
|ML
|1.2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-05-02 05:11:12
|40.06417
|35.96639
|6.92
|ML
|1.5
|Sulusaray (Tokat)
|2024-05-02 03:40:11
|37.78444
|27.02056
|7.0
|ML
|1.0
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.52 km] Kuşadası (Aydın)
|2024-05-02 03:29:20
|38.21333
|30.82222
|6.9
|ML
|0.9
|Eğirdir Gölü - [06.95 km] Yalvaç (Isparta)
|2024-05-02 03:26:59
|38.2625
|37.80417
|6.42
|ML
|2.1
|Akçadağ (Malatya)
|2024-05-02 03:03:33
|37.47222
|29.71667
|6.93
|ML
|1.3
|Yeşilova (Burdur)
|2024-05-02 02:46:28
|37.5575
|38.60778
|6.98
|ML
|1.4
|Atatürk Barajı - [03.41 km] Hilvan (Şanlıurfa)
|2024-05-02 02:38:46
|38.10861
|38.20556
|7.0
|ML
|1.7
|Çelikhan (Adıyaman)
|2024-05-02 02:38:03
|38.11111
|38.2025
|7.0
|ML
|1.4
|Çelikhan (Adıyaman)
|2024-05-02 02:35:36
|38.265
|37.73472
|7.0
|ML
|1.0
|Akçadağ (Malatya)
|2024-05-02 02:30:56
|40.10472
|35.02833
|9.41
|ML
|2.2
|Alaca (Çorum)
|2024-05-02 02:21:08
|37.87194
|33.785
|9.03
|ML
|3.1
|Emirgazi (Konya)
|2024-05-02 01:51:23
|39.90111
|27.12111
|9.01
|ML
|1.5
|Yenice (Çanakkale)
|2024-05-02 01:49:50
|38.85611
|26.01917
|6.74
|ML
|2.0
|Ege Denizi - [40.23 km] Karaburun (İzmir)