SON DEPREMLER 2 MAYIS GÜNCEL LİSTE || Son dakika: Konya 3.1'le sallandı!  Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu?

AFAD ve Kandilli son depremler 2 Mayıs listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. AFAD verilerine göre son olarak AFAD verilerine göre dün gece saat 02.21'de merkez üssü Konya Emirgazi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 2 Mayıs tablosu...